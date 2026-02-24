onedio
Bazıları Dalga Geçmek Gibi: Bir Hemşire Acile Gelen İlginç Vakaları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
24.02.2026 - 20:58 Son Güncelleme: 24.02.2026 - 21:15

Acil servislerin gereksiz kullanılması hem doktorları hem gerçekten durumu acil olanları zor durumda bırakıyor. Fakat bu durumun önüne hala geçilemiyor. İnsanlar ya yaşadıkları panik nedeniyle ya da çabuk randevu bulamadıkları için soluğu acil servislerde alıyor. Ortaya da ilginç tablolar çıkabiliyor. 

'nurseozgedvc' isimli hemşire, acile gelen ilginç vakaları paylaştı. Vakaların bazıları güldürürken bazıları ise tepki çekti.

Hemşirenin paylaştığı acile gelme sebepleriyle beyin yakan o vakalar;

  • Köpek ısırması (Klasik ama her zaman acil)

  • Alçısını çıkarmış 

  • Kırgınlık (Duygusal mı yoksa fiziksel mi, o bir muamma)

  • Horoz saldırmış 

  • Baş arkasında bir aydır ağrı varmış (Ve hasta gece saat 01:00'de acile gelmeye karar vermiş)

  • Damarı oynuyormuş (Tıbbi literatüre yeni bir soluk)

  • Çenesi kanıyormuş

  • Kolda yabancı cisim

  • Sincap ısırmış (Nerenin acili bu?)

  • Sağ ayak üstüne sülük koymuş (Geleneksel tıp denemeleri ters gidince)

  • Annesi 2 gündür zorla sabah namazına kaldırıyormuş, kalkmakta zorlanınca annesiyle tartışmış...

