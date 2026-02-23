onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Psikolog ChatGPT'yi Terapist Olarak Kullananları Uyardı: "Dikkat Çok Tehlikeli!"

Bir Psikolog ChatGPT'yi Terapist Olarak Kullananları Uyardı: "Dikkat Çok Tehlikeli!"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.02.2026 - 10:04 Son Güncelleme: 23.02.2026 - 10:05

İçerik Devam Ediyor

Yapay zeka, artık günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda, yapay zeka hayatımıza en hızlı entegre olan teknolojilerden biri oldu. Çeşitli alanlarda kullanımıyla ön plana çıkan bu teknolojiyi bazıları bir terapist olarak bile kullanabiliyor. Peki bu ne kadar doğru?

Uzman Psikolog & Psikolojik Danışman Nurgül Canatan yapay zekayı terapist olarak kullananları, 'Dikkat, çok tehlikeli' diyerek uyardı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVDYT-eCOA0/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki neden yapay zekaya terapist olarak kullanmamalıyız?

Peki neden yapay zekaya terapist olarak kullanmamalıyız?

  • İstediğinizi Söyler: ChatGPT, size duymanız gereken gerçekleri değil, duymak istediğiniz şeyleri söyleyecek şekilde tasarlanmıştır.

  • Bağımlılık Riski: Sizi sistemde daha uzun süre tutmak (ve dolayısıyla şirkete daha fazla para kazandırmak) için sürekli onaylayıcı ve rahatlatıcı bir dil kullanır. Bu da sağlıklı bir terapinin aksine, sizi sadece anlık olarak tatmin eder.

  • HIPAA Kapsamında Değil: Gerçek bir terapistle paylaştığınız bilgiler tıbbi veri sayılır ve gizlilik yasalarıyla korunur. ChatGPT ile paylaştığınız hiçbir şey bu kapsama girmez; verileriniz sistem tarafından saklanabilir ve korunmayabilir.

  • Sahte Empati: Yapay zeka empati yapıyormuş gibi görünebilir ama aslında sizi gerçekten önemsemez. Tek görevi sistemin çalışmasını sağlamaktır.

  • Tehlikeli Yönlendirmeler: Uzman Psikolog Canatan, yapay zekanın yanlış tavsiyeler verebileceği ve kullanıcıyı olumsuz bir ruh haline sürükleyebileceğini vurguladı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın