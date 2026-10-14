Çocukluğu Zorluklarla Geçiren Bayhan'ın Almanya'da Kendisini Kimlerin Büyüttüğüne Dair Açıklaması Dikkat Çekti

2003'te Popstar sahnesine çıktığında, Bayhan'ın daha önce dinlediklerimizden farklı bir yorumcu olduğu hemen anlaşılmıştı. Şarkıları söyleyişinden sahnedeki duruşuna kadar kendine has bir tarzı vardı. Yarışmanın ardından müzik yolculuğunu sürdüren Bayhan, 2024'te yeniden yorumladığı “Tiryakinim”le başka bir kuşağın da diline dolandı.

Ancak onu yalnızca yarışmada gördüğümüz haliyle ya da çok dinlenen şarkılarıyla anlatmak, hikayesinin önemli bir kısmını eksik bırakıyor. Bayhan, daha önce Gökhan Çınar'ın Katarsis X-TRA programında çocukluğunun ne kadar zor geçtiğini paylaşmıştı. Küçük yaşta annesini kaybettiğini, ardından babasının yanına Almanya'ya gittiğini ve burada da sıkıntılı bir dönem yaşadığını anlatmıştı. Bir süre çocuk bakım kurumunda kaldığı yıllar da bu dönemin parçasıydı.

Hayatındaki kayıplar yetişkinlik döneminde de devam etti. Babası Sabahattin Gürhan'ı 2024'te bir trafik kazasında kaybeden sanatçının cenazede yakınlarının desteğiyle ayakta durduğu görüntüler, sevenlerini üzmüştü. Bugün Bayhan'ın çocukluğuna dair anlattıkları, sahnede tanıdığımız ismin arkasındaki yaşamı biraz daha yakından görmemizi sağlıyor.