Çocukluğu Zorluklarla Geçiren Bayhan'ın Almanya'da Kendisini Kimlerin Büyüttüğüne Dair Açıklaması Dikkat Çekti
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Bayhan'ın hikayesi, sahnede gördüklerimizden çok daha fazlası. Popstar'da kendine özgü yorumuyla tanıdığımız, yıllar sonra “Tiryakinim”le yeniden herkesin diline dolanan şarkıcının hayatında küçük yaşta yaşadığı kayıpların önemli bir yeri var. Çocukluğunun kolay geçmediğini daha önce de anlatan Bayhan, Almanya'da kaldığı çocuk bakım kurumuna dair sözleriyle dikkat çekti. Bir yıla yakın kaldığı kurumda kendisine rahibelerin baktığını söyleyen sanatçı, kilisede flüt çaldığını da anlattı. İlk tanıdığı dinin Hristiyanlık olduğunu belirten Bayhan'ın açıklaması, hayatının pek bilinmeyen bir dönemine uzanıyor. Gelin, anlattıklarına birlikte bakalım.
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Bayhan'ı kendine özgü sesiyle tanıdık ama onun müziğe uzanan yolunda ağır kayıplar da vardı.
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Almanya'daki çocukluk yıllarını anlatan Bayhan, “Orada rahibeler bizi büyüttü” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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