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Çocukluğu Zorluklarla Geçiren Bayhan'ın Almanya'da Kendisini Kimlerin Büyüttüğüne Dair Açıklaması Dikkat Çekti

Çocukluğu Zorluklarla Geçiren Bayhan'ın Almanya'da Kendisini Kimlerin Büyüttüğüne Dair Açıklaması Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 13:31
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Bayhan'ın hikayesi, sahnede gördüklerimizden çok daha fazlası. Popstar'da kendine özgü yorumuyla tanıdığımız, yıllar sonra “Tiryakinim”le yeniden herkesin diline dolanan şarkıcının hayatında küçük yaşta yaşadığı kayıpların önemli bir yeri var. Çocukluğunun kolay geçmediğini daha önce de anlatan Bayhan, Almanya'da kaldığı çocuk bakım kurumuna dair sözleriyle dikkat çekti. Bir yıla yakın kaldığı kurumda kendisine rahibelerin baktığını söyleyen sanatçı, kilisede flüt çaldığını da anlattı. İlk tanıdığı dinin Hristiyanlık olduğunu belirten Bayhan'ın açıklaması, hayatının pek bilinmeyen bir dönemine uzanıyor. Gelin, anlattıklarına birlikte bakalım.

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Bayhan'ı kendine özgü sesiyle tanıdık ama onun müziğe uzanan yolunda ağır kayıplar da vardı.

Bayhan'ı kendine özgü sesiyle tanıdık ama onun müziğe uzanan yolunda ağır kayıplar da vardı.

2003'te Popstar sahnesine çıktığında, Bayhan'ın daha önce dinlediklerimizden farklı bir yorumcu olduğu hemen anlaşılmıştı. Şarkıları söyleyişinden sahnedeki duruşuna kadar kendine has bir tarzı vardı. Yarışmanın ardından müzik yolculuğunu sürdüren Bayhan, 2024'te yeniden yorumladığı “Tiryakinim”le başka bir kuşağın da diline dolandı.

Ancak onu yalnızca yarışmada gördüğümüz haliyle ya da çok dinlenen şarkılarıyla anlatmak, hikayesinin önemli bir kısmını eksik bırakıyor. Bayhan, daha önce Gökhan Çınar'ın Katarsis X-TRA programında çocukluğunun ne kadar zor geçtiğini paylaşmıştı. Küçük yaşta annesini kaybettiğini, ardından babasının yanına Almanya'ya gittiğini ve burada da sıkıntılı bir dönem yaşadığını anlatmıştı. Bir süre çocuk bakım kurumunda kaldığı yıllar da bu dönemin parçasıydı.

Hayatındaki kayıplar yetişkinlik döneminde de devam etti. Babası Sabahattin Gürhan'ı 2024'te bir trafik kazasında kaybeden sanatçının cenazede yakınlarının desteğiyle ayakta durduğu görüntüler, sevenlerini üzmüştü. Bugün Bayhan'ın çocukluğuna dair anlattıkları, sahnede tanıdığımız ismin arkasındaki yaşamı biraz daha yakından görmemizi sağlıyor.

Almanya'daki çocukluk yıllarını anlatan Bayhan, “Orada rahibeler bizi büyüttü” dedi.

Bayhan'ın gündeme gelen açıklamasında bu kez, Almanya'da kaldığı çocuk bakım kurumundaki yaşamı öne çıktı. Sanatçı, burada bir yıla yakın kaldığını ve bakımını rahibelerin üstlendiğini anlattı. O dönemde kilisede flüt çaldığını söyleyen Bayhan, çocukken karşılaştığı dini kültürü de şu sözlerle ifade etti:

“Benim ilk öğrendiğim din Hristiyanlıktır.”

Henüz hayatı tanımaya başladığı yaşlarda içinde bulunduğu ortamın kendisine bunu öğrettiğini belirten sanatçı, o dönemi çocukluk deneyimlerinin bir parçası olarak aktardı. Rahibelerin gözetiminde geçen zaman ve kilisede çaldığı flüt, anlattığı bu yılların aklında kalan detaylarıydı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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