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Seyircisi İçin Sahneye Çıkmıştı: Aşkın Nur Yengi'nin Yuhalanarak Ağlatıldığı Almanya Konserinde Yaşananlar

Seyircisi İçin Sahneye Çıkmıştı: Aşkın Nur Yengi'nin Yuhalanarak Ağlatıldığı Almanya Konserinde Yaşananlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 12:01
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Bu kez nostaljinin içimizi burkan tarafındayız. 90'lar Türkçe popunun en sevilen seslerinden Aşkın Nur Yengi'nin yıllar önceki bir konserinde yaşadıkları yeniden gündeme geldi. Kaliteli Pop hesabının paylaştığı arşiv görüntülerinin hikayesi, 1997'de Almanya'da verilen bir konsere uzanıyor. Paylaşımdaki anlatıma göre organizasyon sorunlarına rağmen dinleyicilerini bekletmemek için sahneye çıkan Yengi, gecikme nedeniyle yuhalanıyor. Bunun üzerine gözyaşları içinde seyircilere seslenen sanatçı, turnede ödeme bile almadığını anlatıyor. Şarkısını söylemeye devam etmeye çalışsa da konseri sürdüremiyor.

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Aşkın Nur Yengi, daha ilk notasında bizi 90'lara götüren seslerden biri.

Aşkın Nur Yengi, daha ilk notasında bizi 90'lara götüren seslerden biri.

90'lar Türkçe popu denince aklımıza gelen isimlerin başında Aşkın Nur Yengi var. Kendine özgü sesi, duyguyu dinleyiciye geçiren yorumu ve bugün bile eşlik etmek için sözlerine bakmamıza gerek kalmayan şarkılarıyla o dönemin müzik hafızasında kocaman bir yere sahip.

Sezen Aksu'nun yanında vokalistlik yaparak başladığı müzik yolculuğunda, 1990'da yayımladığı ilk albümü Sevgiliye ile büyük bir çıkış yakalamıştı. Ardından gelen Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum, Kara Çiçeğim ve Haberci albümleriyle de bu çıkışın devamını getirdi.

“Yazık”, “Ayrılmam”, “Hesap Ver” ve “Kara Çiçeğim” gibi şarkılar, Yengi'nin repertuvarından çıkıp pek çoğumuzun hayatına yerleşti. Kimi ayrılıklara eşlik etti, kimi yıllar sonra bir yerde çaldığında bizi aynı anıya geri götürdü. Bu yüzden onun eski görüntülerine rastlamak genellikle yüzümüzde bir tebessüm yaratıyor. Ancak bu kez paylaşılan konserin hikayesi, o tatlı nostaljiden epey uzak.

Organizasyon sorunlarına rağmen sahneye çıkan Aşkın Nur Yengi, seyircinin tepkisi üzerine gözyaşlarını tutamamıştı.

Kaliteli Pop hesabının aktardığına göre olay, 1997'de Avrupa turnesi kapsamında gittiği Almanya'da yaşanıyor. Konser öncesinde organizasyonla ilgili sıkıntılar çıkıyor ve organizatör konseri iptal etmek istiyor. Aşkın Nur Yengi ise kendisini bekleyen dinleyiciler için sahneye çıkmayı tercih ediyor.

Ancak paylaşımda anlatıldığı üzere, sahneye birkaç dakika geç çıkması seyircinin tepkisine neden oluyor. Yuhalamalarla karşılaşan sanatçı, yaşananların ardından ağlamaya başlıyor. Bir yandan gözyaşlarını tutmaya çalışırken bir yandan da seyircilere sesleniyor:

“Burada 10 konserdir tek kuruş para almadım, sizin için buraya çıktım.”

Aktarılan bu sözler, sahnenin arkasında yaşananlarla seyircinin gördükleri arasındaki farkı da ortaya koyuyor. Yengi, açıklamasının ardından gözyaşları içinde şarkısını söylemeye çalışıyor. Fakat devam edemeyerek sahneyi terk ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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