Seyircisi İçin Sahneye Çıkmıştı: Aşkın Nur Yengi'nin Yuhalanarak Ağlatıldığı Almanya Konserinde Yaşananlar

90'lar Türkçe popu denince aklımıza gelen isimlerin başında Aşkın Nur Yengi var. Kendine özgü sesi, duyguyu dinleyiciye geçiren yorumu ve bugün bile eşlik etmek için sözlerine bakmamıza gerek kalmayan şarkılarıyla o dönemin müzik hafızasında kocaman bir yere sahip.

Sezen Aksu'nun yanında vokalistlik yaparak başladığı müzik yolculuğunda, 1990'da yayımladığı ilk albümü Sevgiliye ile büyük bir çıkış yakalamıştı. Ardından gelen Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum, Kara Çiçeğim ve Haberci albümleriyle de bu çıkışın devamını getirdi.

“Yazık”, “Ayrılmam”, “Hesap Ver” ve “Kara Çiçeğim” gibi şarkılar, Yengi'nin repertuvarından çıkıp pek çoğumuzun hayatına yerleşti. Kimi ayrılıklara eşlik etti, kimi yıllar sonra bir yerde çaldığında bizi aynı anıya geri götürdü. Bu yüzden onun eski görüntülerine rastlamak genellikle yüzümüzde bir tebessüm yaratıyor. Ancak bu kez paylaşılan konserin hikayesi, o tatlı nostaljiden epey uzak.