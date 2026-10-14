Seyircisi İçin Sahneye Çıkmıştı: Aşkın Nur Yengi'nin Yuhalanarak Ağlatıldığı Almanya Konserinde Yaşananlar
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Bu kez nostaljinin içimizi burkan tarafındayız. 90'lar Türkçe popunun en sevilen seslerinden Aşkın Nur Yengi'nin yıllar önceki bir konserinde yaşadıkları yeniden gündeme geldi. Kaliteli Pop hesabının paylaştığı arşiv görüntülerinin hikayesi, 1997'de Almanya'da verilen bir konsere uzanıyor. Paylaşımdaki anlatıma göre organizasyon sorunlarına rağmen dinleyicilerini bekletmemek için sahneye çıkan Yengi, gecikme nedeniyle yuhalanıyor. Bunun üzerine gözyaşları içinde seyircilere seslenen sanatçı, turnede ödeme bile almadığını anlatıyor. Şarkısını söylemeye devam etmeye çalışsa da konseri sürdüremiyor.
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Aşkın Nur Yengi, daha ilk notasında bizi 90'lara götüren seslerden biri.
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Organizasyon sorunlarına rağmen sahneye çıkan Aşkın Nur Yengi, seyircinin tepkisi üzerine gözyaşlarını tutamamıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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