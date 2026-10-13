İlişki Koçu Adil Yıldırım’ın Seks Bağımlılığı İtirafı Yeniden Gündem Oldu!

“Mesajına neden cevap vermedi?”, “Eski sevgili geri döner mi?”, “Flört ederken nerede hata yapıyoruz?”… Sosyal medyada bu soruların peşine düştüyseniz, yolunuz büyük ihtimalle Adil Yıldırım’ın videolarıyla kesişmiştir. İlişki koçu ve yazar olarak tanınan Yıldırım, flört, ayrılık ve evlilik üzerine yaptığı yorumlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşıyor.

Yıldırım’ın kariyerinde yazarlığın da önemli bir yeri var. Gecede Saklı Yalnız Aşklar, Elli Maddede İlişkiler ve Flört Etme Sanatı gibi kitapları bulunan Yıldırım, Marmara Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından yaklaşık on yıl İtalya’da yaşamış. Kendi biyografisinde, burada uluslararası pazarlama alanında yüksek lisans yaptığını ve Birleşmiş Milletler’in Roma ofisinde iki yıl çalıştığını anlatıyor.

Başkalarının ilişkileri üzerine konuşurken görmeye alıştığımız Yıldırım, Nilgün Belgün’ün YouTube’da sunduğu “Bana Bir Sırrını Söyle” programında ise kendi hayatından oldukça kişisel bir deneyimini paylaşmıştı.