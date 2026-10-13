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İlişki Koçu Adil Yıldırım’ın Seks Bağımlılığı İtirafı Yeniden Gündem Oldu!

İlişki Koçu Adil Yıldırım’ın Seks Bağımlılığı İtirafı Yeniden Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 15:31
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Adil Yıldırım’ın eski açıklamaları yeniden gündem oldu! İlişki ve flört tavsiyeleriyle tanıdığımız Yıldırım, 2024’te Nilgün Belgün’ün “Bana Bir Sırrını Söyle” programına konuk olmuştu. Programda kendi hayatından bahseden ilişki koçu, 20’li yaşlarında seks bağımlılığı yaşadığını anlatmıştı. Bu durumun günlük yaşamını olumsuz etkilediğini söyleyen Yıldırım, İtalya’da bir psikoterapistten destek aldığını da açıklamıştı. Eski yayından paylaşılan kesit, Yıldırım’ın sözlerini yeniden gündeme taşıdı. Detaylara birlikte bakalım...

Kaynak: Nilgün Belgün / Bana Bir Sırrını Söyle

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İlişki tavsiyeleriyle tanıdığımız Adil Yıldırım, sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan isimlerden.

İlişki tavsiyeleriyle tanıdığımız Adil Yıldırım, sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan isimlerden.

“Mesajına neden cevap vermedi?”, “Eski sevgili geri döner mi?”, “Flört ederken nerede hata yapıyoruz?”… Sosyal medyada bu soruların peşine düştüyseniz, yolunuz büyük ihtimalle Adil Yıldırım’ın videolarıyla kesişmiştir. İlişki koçu ve yazar olarak tanınan Yıldırım, flört, ayrılık ve evlilik üzerine yaptığı yorumlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşıyor.

Yıldırım’ın kariyerinde yazarlığın da önemli bir yeri var. Gecede Saklı Yalnız Aşklar, Elli Maddede İlişkiler ve Flört Etme Sanatı gibi kitapları bulunan Yıldırım, Marmara Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından yaklaşık on yıl İtalya’da yaşamış. Kendi biyografisinde, burada uluslararası pazarlama alanında yüksek lisans yaptığını ve Birleşmiş Milletler’in Roma ofisinde iki yıl çalıştığını anlatıyor.

Başkalarının ilişkileri üzerine konuşurken görmeye alıştığımız Yıldırım, Nilgün Belgün’ün YouTube’da sunduğu “Bana Bir Sırrını Söyle” programında ise kendi hayatından oldukça kişisel bir deneyimini paylaşmıştı.

Adil Yıldırım, 20’li yaşlarında seks bağımlılığı yaşadığını ve İtalya’da profesyonel destek aldığını anlattı.

2024’te yayınlanan programda Yıldırım, gençlik yıllarında cinselliğin günlük hayatını olumsuz etkileyen bir noktaya geldiğini söyledi. Yaşadığı süreci “20’li yaşlarımda çok ciddi bir seks bağımlılığım vardı” sözleriyle anlatırken, durumun kendisi için ciddi bir sorun haline dönüştüğünü belirtti.

Yıldırım’ın anlatımına göre, o dönemde günde 20–22 kez cinsel ilişki yaşıyordu. Bir arkadaşının bunun sağlıklı olmadığını söyleyerek kendisini uyarması, yaşadıklarını sorgulamasını sağlamıştı. Ardından destek alması gerektiğini fark ederek İtalya’da bir psikoterapiste başvurduğunu anlattı.

Bu dönemde kilo alamadığını ve yoğun yorgunluk nedeniyle günlük yaşamını sürdürmekte zorlandığını söyleyen Yıldırım, yaşadıklarının hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendisini tükettiğini ifade etti. İlişkiler üzerine verdiği tavsiyelerle tanınan isim, bu kez kendi hayatında profesyonel desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemi izleyicilerle paylaşmış oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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