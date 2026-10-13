İlişki Koçu Adil Yıldırım’ın Seks Bağımlılığı İtirafı Yeniden Gündem Oldu!
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Adil Yıldırım’ın eski açıklamaları yeniden gündem oldu! İlişki ve flört tavsiyeleriyle tanıdığımız Yıldırım, 2024’te Nilgün Belgün’ün “Bana Bir Sırrını Söyle” programına konuk olmuştu. Programda kendi hayatından bahseden ilişki koçu, 20’li yaşlarında seks bağımlılığı yaşadığını anlatmıştı. Bu durumun günlük yaşamını olumsuz etkilediğini söyleyen Yıldırım, İtalya’da bir psikoterapistten destek aldığını da açıklamıştı. Eski yayından paylaşılan kesit, Yıldırım’ın sözlerini yeniden gündeme taşıdı. Detaylara birlikte bakalım...
Kaynak: Nilgün Belgün / Bana Bir Sırrını Söyle
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İlişki tavsiyeleriyle tanıdığımız Adil Yıldırım, sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan isimlerden.
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Adil Yıldırım, 20’li yaşlarında seks bağımlılığı yaşadığını ve İtalya’da profesyonel destek aldığını anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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