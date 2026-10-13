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Yürüyüşüne Yaptığı Yorum Tepki Çekmişti: Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya Beklenmedik Cevap!

Yürüyüşüne Yaptığı Yorum Tepki Çekmişti: Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya Beklenmedik Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 13:56
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Hülya Avşar’dan beklenen yanıt geldi! Avşar’ın Kıbrıs konseri öncesinde sahneye yürüdüğü videoya Erkan Petekkaya’nın bıraktığı yorum, sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Ne demek istediği pek anlaşılmayan oyuncunun sözlerine Demet Akalın da tepki göstermişti. Herkes Avşar’ın ne söyleyeceğini beklerken, ünlü isimden Petekkaya’ya cevap geldi. Hem oyuncuya seslenen hem de kendisini savunanlara teşekkür eden Avşar, yorumu eğlenceli bulduğunu söyledi. Detaylara birlikte bakalım.

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Hülya Avşar’ın sahneye yürüdüğü videoya Erkan Petekkaya’nın bıraktığı yorum, bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Hülya Avşar’ın sahneye yürüdüğü videoya Erkan Petekkaya’nın bıraktığı yorum, bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Hülya Avşar’ın sahnesi kadar sahne öncesindeki halleri de konuşuluyor! Hafta sonu Kıbrıs’ta konser veren Avşar’ın, siyah elbisesiyle sahneye doğru yürüdüğü anlar Orta Sayfa’nın sosyal medya hesabında paylaşıldı. Neşeli tavırları ve kendine has adımlarıyla ilerleyen Avşar’ın videosunun altına gelen bir yorum ise görüntülerin önüne geçti.

Yorumu yapan isim Erkan Petekkaya’ydı. Oyuncu, Avşar’ın yürüyüşüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor.”

Cümlenin ne anlatmak istediği pek anlaşılmadı. Petekkaya’nın espri mi yaptığı, yoksa Avşar’ın yürüyüşünü mü eleştirdiği tartışılırken, yorumun üslubu da tepki çekti. Böylece sahne öncesinde çekilen kısa bir video, ikilinin adının birlikte anıldığı bir magazin gündemine dönüştü.

Demet Akalın da yoruma sessiz kalmadı: “Böyle bir şey denir mi?”

Petekkaya’nın sözlerini incitici bulan yorumların ardından Demet Akalın da konuya dahil oldu. Hülya Avşar’la yıllarca aynı kulisi paylaştığını belirten Akalın, videodaki yürüyüşün onun sempatik tavrından kaynaklandığını söyledi.

Akalın, “O yürüyüşü sempatikliğinden geliyor, artı ayağı da ağrısa böyle bir şey denir mi?” sözleriyle Avşar’ı savundu. Ancak Petekkaya’nın böyle bir yorum yapmasına da ihtimal vermediğini belirterek hesabının ele geçirilmiş olabileceğini düşündü:

“Erkan baba kesin hacklendi, durup dururken sataşacak biri değil, sanmıyorum.”

Akalın’ın bu sözleri, yorumun gerçekten Petekkaya tarafından yazılıp yazılmadığı sorusunu da gündeme getirdi. Ancak hesabın ele geçirildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı; bu ihtimal Akalın’ın yorumuyla sınırlı kaldı.

Yorumun ardından Hülya Avşar’ın ne söyleyeceği merak edilirken, beklenen açıklama geldi

Yorumun ardından Hülya Avşar’ın ne söyleyeceği merak edilirken, beklenen açıklama geldi

Avşar, kendi hesabından yaptığı paylaşımda Petekkaya’ya kırılmadığını gösteren bir mesajla yanıt verdi.

Avşar, oyuncuya doğrudan seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Erkan Petekkaya’cım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim 🤣 Seni çok öpüyorum. Bu arada beni koruyup kollayan herkese çok teşekkür ediyorum ❤️”

Böylece Avşar, hem Petekkaya’ya çıkan haberleri dert etmemesini söyledi hem de kendisini savunanlara teşekkür etti. Sosyal medyada eleştiri konusu olan yorumu kendisinin eğlenceli bulduğunu açıkça belirtti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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