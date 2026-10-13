Yürüyüşüne Yaptığı Yorum Tepki Çekmişti: Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya Beklenmedik Cevap!

Hülya Avşar’ın sahnesi kadar sahne öncesindeki halleri de konuşuluyor! Hafta sonu Kıbrıs’ta konser veren Avşar’ın, siyah elbisesiyle sahneye doğru yürüdüğü anlar Orta Sayfa’nın sosyal medya hesabında paylaşıldı. Neşeli tavırları ve kendine has adımlarıyla ilerleyen Avşar’ın videosunun altına gelen bir yorum ise görüntülerin önüne geçti.

Yorumu yapan isim Erkan Petekkaya’ydı. Oyuncu, Avşar’ın yürüyüşüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor.”

Cümlenin ne anlatmak istediği pek anlaşılmadı. Petekkaya’nın espri mi yaptığı, yoksa Avşar’ın yürüyüşünü mü eleştirdiği tartışılırken, yorumun üslubu da tepki çekti. Böylece sahne öncesinde çekilen kısa bir video, ikilinin adının birlikte anıldığı bir magazin gündemine dönüştü.

Demet Akalın da yoruma sessiz kalmadı: “Böyle bir şey denir mi?”

Petekkaya’nın sözlerini incitici bulan yorumların ardından Demet Akalın da konuya dahil oldu. Hülya Avşar’la yıllarca aynı kulisi paylaştığını belirten Akalın, videodaki yürüyüşün onun sempatik tavrından kaynaklandığını söyledi.

Akalın, “O yürüyüşü sempatikliğinden geliyor, artı ayağı da ağrısa böyle bir şey denir mi?” sözleriyle Avşar’ı savundu. Ancak Petekkaya’nın böyle bir yorum yapmasına da ihtimal vermediğini belirterek hesabının ele geçirilmiş olabileceğini düşündü:

“Erkan baba kesin hacklendi, durup dururken sataşacak biri değil, sanmıyorum.”

Akalın’ın bu sözleri, yorumun gerçekten Petekkaya tarafından yazılıp yazılmadığı sorusunu da gündeme getirdi. Ancak hesabın ele geçirildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı; bu ihtimal Akalın’ın yorumuyla sınırlı kaldı.