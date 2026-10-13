Yürüyüşüne Yaptığı Yorum Tepki Çekmişti: Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya Beklenmedik Cevap!
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Hülya Avşar’dan beklenen yanıt geldi! Avşar’ın Kıbrıs konseri öncesinde sahneye yürüdüğü videoya Erkan Petekkaya’nın bıraktığı yorum, sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Ne demek istediği pek anlaşılmayan oyuncunun sözlerine Demet Akalın da tepki göstermişti. Herkes Avşar’ın ne söyleyeceğini beklerken, ünlü isimden Petekkaya’ya cevap geldi. Hem oyuncuya seslenen hem de kendisini savunanlara teşekkür eden Avşar, yorumu eğlenceli bulduğunu söyledi. Detaylara birlikte bakalım.
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Hülya Avşar’ın sahneye yürüdüğü videoya Erkan Petekkaya’nın bıraktığı yorum, bir anda dikkatleri üzerine çekti.
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Yorumun ardından Hülya Avşar’ın ne söyleyeceği merak edilirken, beklenen açıklama geldi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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