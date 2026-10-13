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Yalı Sahiplerinin Huzuru Kaçmış: Boğaz Turlarına Yeni Düzenleme Gelebilir!

Yalı Sahiplerinin Huzuru Kaçmış: Boğaz Turlarına Yeni Düzenleme Gelebilir!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 13:01
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Boğaz turlarının tanıdık anonsları bu kez şikâyet konusu! İstanbul’un ünlü yalılarını yolculara anlatan tur tekneleri, yüksek sesli müzikleriyle de kıyı boyunca ilerliyor. Ancak bu geziler, yalılarında yaşayanlar için aynı ölçüde keyifli olmayabiliyor. Takvim’den Ufuk Özcan’ın özel haberine göre, mülk sahiplerinin seslerden rahatsız olduğu ve şikâyetlerini dile getirdiği konuşuluyor. Kulislerde ise hem müziklere hem de yalı sahiplerinin isimlerinin açıklandığı anonslara yönelik sınırlamalar gündemde. Detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Takvim / Ufuk Özcan

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İstanbul Boğazı’nın yalıları, manzaraları kadar ünlü sahipleriyle de merak konusu.

İstanbul Boğazı’nın yalıları, manzaraları kadar ünlü sahipleriyle de merak konusu.

Boğaz turuna çıkıp kıyıdaki yalılara bakarken “Acaba burada kim yaşıyor?” diye düşünmeyen var mı? İstanbul’un en dikkat çekici yapıları arasında yer alan yalılar, tarihleri ve mimarilerinin yanı sıra sahipleriyle de ilgi çekiyor. İş dünyasının tanınmış ailelerinden sanatçılara kadar pek çok ismin evinin bulunduğu Boğaz hattı, tur teknelerindeki anlatımların da vazgeçilmez duraklarından.

Rehberler mikrofonu ellerine aldığında Sabancı, Koç ve Mermerci ailelerinin yalılarından Sezen Aksu’nun evine kadar pek çok adresi yolculara anlatıyor. Müziğin ve bu anonsların eşlik ettiği geziler, turistler için Boğaz deneyiminin bir parçası. Ancak teknelerden yükselen sesler, kıyıdaki evlerde yaşayanlar açısından aynı ölçüde keyifli olmayabiliyor.

Takvim’den Ufuk Özcan’ın özel haberine göre, tur teknelerinin müzik ve anonslarına yönelik sınırlamalar gündeme gelebilir.

Takvim’den Ufuk Özcan’ın özel haberine göre, tur teknelerinin müzik ve anonslarına yönelik sınırlamalar gündeme gelebilir.

Ufuk Özcan’ın aktardığına göre, Boğaz’daki yalı sahiplerinin rahatsızlık duyduğu konuların başında teknelerde yüksek sesle çalınan müzikler ve mikrofonla yapılan anlatımlar geliyor. Özellikle yaz aylarında gün boyunca tekrarlanan turların, evlerinde sakinlik isteyen mülk sahiplerinin şikâyetlerine neden olduğu belirtiliyor.

Özcan’ın kulis bilgilerine dayandırdığı haberinde, önümüzdeki dönemde yüksek sesli müziklerin ve yalı sahiplerinin isimlerini tek tek açıklayan anonsların sınırlandırılmasının gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Bu konuda Boğaz’da yaşayan yüzlerce mülk sahibinin şikâyeti olduğu da öne sürülüyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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