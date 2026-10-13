Yalı Sahiplerinin Huzuru Kaçmış: Boğaz Turlarına Yeni Düzenleme Gelebilir!
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Boğaz turlarının tanıdık anonsları bu kez şikâyet konusu! İstanbul’un ünlü yalılarını yolculara anlatan tur tekneleri, yüksek sesli müzikleriyle de kıyı boyunca ilerliyor. Ancak bu geziler, yalılarında yaşayanlar için aynı ölçüde keyifli olmayabiliyor. Takvim’den Ufuk Özcan’ın özel haberine göre, mülk sahiplerinin seslerden rahatsız olduğu ve şikâyetlerini dile getirdiği konuşuluyor. Kulislerde ise hem müziklere hem de yalı sahiplerinin isimlerinin açıklandığı anonslara yönelik sınırlamalar gündemde. Detaylara birlikte bakalım.
Kaynak: Takvim / Ufuk Özcan
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İstanbul Boğazı’nın yalıları, manzaraları kadar ünlü sahipleriyle de merak konusu.
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Takvim’den Ufuk Özcan’ın özel haberine göre, tur teknelerinin müzik ve anonslarına yönelik sınırlamalar gündeme gelebilir.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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