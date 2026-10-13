Yalı Sahiplerinin Huzuru Kaçmış: Boğaz Turlarına Yeni Düzenleme Gelebilir!

Boğaz turuna çıkıp kıyıdaki yalılara bakarken “Acaba burada kim yaşıyor?” diye düşünmeyen var mı? İstanbul’un en dikkat çekici yapıları arasında yer alan yalılar, tarihleri ve mimarilerinin yanı sıra sahipleriyle de ilgi çekiyor. İş dünyasının tanınmış ailelerinden sanatçılara kadar pek çok ismin evinin bulunduğu Boğaz hattı, tur teknelerindeki anlatımların da vazgeçilmez duraklarından.

Rehberler mikrofonu ellerine aldığında Sabancı, Koç ve Mermerci ailelerinin yalılarından Sezen Aksu’nun evine kadar pek çok adresi yolculara anlatıyor. Müziğin ve bu anonsların eşlik ettiği geziler, turistler için Boğaz deneyiminin bir parçası. Ancak teknelerden yükselen sesler, kıyıdaki evlerde yaşayanlar açısından aynı ölçüde keyifli olmayabiliyor.