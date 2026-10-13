Cannes’da Gözler Ona Çevrildi: Pınar Deniz’in Güzelliğine Övgü Yağdı!
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Pınar Deniz yine göz kamaştırdı! Yargı’nın Ceylin’i olarak gönlümüzde yer edinen oyuncu, yeni dizisi Şapkacı Kadınlar için Cannes’a gitti. Başrolü paylaşacağı Selahattin Paşalı’yla MIPCOM Fuarı’na katılan Deniz, tanıtımdaki görüntüleriyle dikkat çekti. Saçından makyajına, kıyafetinden duruşuna kadar davet stili çok beğenildi. Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncunun güzelliğine de övgüler geldi. Gelin, Cannes’dan gelen karelere birlikte bakalım.
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Vatanım Sensin’in Yıldız’ından Yargı’nın Ceylin’ine, Pınar Deniz’i her karakterde biraz daha yakından tanıdık.
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Pınar Deniz, Şapkacı Kadınlar’da kaderine meydan okuyan Ayşe’ye hayat verecek.
Yeni dizisi için Cannes’a giden Pınar Deniz, bu kez davet stiliyle dikkat çekti.
Pınar Deniz'in hem güzelliğine hem de tarzına övgüler yağdı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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