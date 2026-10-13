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Cannes’da Gözler Ona Çevrildi: Pınar Deniz’in Güzelliğine Övgü Yağdı!

Cannes’da Gözler Ona Çevrildi: Pınar Deniz’in Güzelliğine Övgü Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 15:01
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Pınar Deniz yine göz kamaştırdı! Yargı’nın Ceylin’i olarak gönlümüzde yer edinen oyuncu, yeni dizisi Şapkacı Kadınlar için Cannes’a gitti. Başrolü paylaşacağı Selahattin Paşalı’yla MIPCOM Fuarı’na katılan Deniz, tanıtımdaki görüntüleriyle dikkat çekti. Saçından makyajına, kıyafetinden duruşuna kadar davet stili çok beğenildi. Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncunun güzelliğine de övgüler geldi. Gelin, Cannes’dan gelen karelere birlikte bakalım.

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Vatanım Sensin’in Yıldız’ından Yargı’nın Ceylin’ine, Pınar Deniz’i her karakterde biraz daha yakından tanıdık.

Vatanım Sensin’in Yıldız’ından Yargı’nın Ceylin’ine, Pınar Deniz’i her karakterde biraz daha yakından tanıdık.

Pınar Deniz’in ekran yolculuğu, birbirinden farklı karakterlerle dolu! Vatanım Sensin’de canlandırdığı Yıldız’la geniş kitlelerin dikkatini çeken oyuncu, ardından Aşk 101’in edebiyat öğretmeni Burcu’su olarak karşımıza çıktı. Ancak Yargı’daki Ceylin Erguvan, kariyerinde apayrı bir sayfa açtı. Kaan Urgancıoğlu’yla başrolü paylaştığı dizide, gözü pek ve kolay kolay geri adım atmayan avukat Ceylin’i üç sezon boyunca izledik.

Televizyonun yanında sinema ve dijital projelerde de yer alan Deniz, güzellik elçiliğini üstlendiği markalar ve katıldığı davetlerle de adından söz ettiriyor. Özel hayatında ise 2024’te Kaan Yıldırım’la evlenen, ardından oğlu Fikret Hakan’ı kucağına alan oyuncu, annelik molasının ardından yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Pınar Deniz, Şapkacı Kadınlar’da kaderine meydan okuyan Ayşe’ye hayat verecek.

Pınar Deniz, Şapkacı Kadınlar’da kaderine meydan okuyan Ayşe’ye hayat verecek.

Deniz’in yeni adresi, O3 Medya imzalı Şapkacı Kadınlar oldu. Oyuncunun başrolü Selahattin Paşalı’yla paylaşacağı yapım, Şapka Devrimi döneminde geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise köylü bir kadın olan Ayşe’nin, hayatının yönünü değiştirerek bir moda ikonuna dönüşmesi var. Deniz’i Ayşe olarak izleyeceğimiz dizide Paşalı, Rıza karakterini canlandıracak.

Ömür Atay’ın yöneteceği, Şükrü Necati Şahin’in senaryosunu yazdığı dizinin kasım ayında sete çıkması planlanıyor. Uluslararası dağıtımda “The Hatmaker” adını taşıyacak proje, henüz çekimleri başlamadan Cannes’da tanıtıldı. Aşk 101’de aynı kadroda izlediğimiz Deniz ve Paşalı’nın yeni hikâyedeki birlikteliği de şimdiden merak uyandırdı.

Yeni dizisi için Cannes’a giden Pınar Deniz, bu kez davet stiliyle dikkat çekti.

Yeni dizisi için Cannes’a giden Pınar Deniz, bu kez davet stiliyle dikkat çekti.

kaynak: gettyimages

Şapkacı Kadınlar’ın tanıtımı için Selahattin Paşalı’yla birlikte Cannes’daki MIPCOM Fuarı’na katılan Pınar Deniz, yeni projesini uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturdu. İkilinin yan yana verdiği pozlar, diziyi bekleyenler için de ilk ipuçlarından biri oldu. Daha sete çıkmadan gelen bu tanıtım, Ayşe ve Rıza’yı birlikte izlemek isteyenlerin heyecanını artırdı.

Deniz’in Cannes görüntülerinde ise dikkatimizi çeken yalnızca yeni partneriyle uyumu değildi. Saçı, makyajı ve davet kombiniyle oyuncu yine oldukça zarif bir görünüm yakalamıştı. Ekranda güçlü karakterlerle izlemeye alıştığımız Deniz, bu kez objektifler karşısındaki duruşuyla kendinden söz ettirdi. Ceylin’in ardından bambaşka bir dönemin hikâyesine geçmeye hazırlanırken, Cannes’dan gelen kareler de yeni projesine güzel bir başlangıç oldu.

Pınar Deniz'in hem güzelliğine hem de tarzına övgüler yağdı!

Pınar Deniz'in hem güzelliğine hem de tarzına övgüler yağdı!

kaynak: gettyimages

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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