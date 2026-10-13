Cannes’da Gözler Ona Çevrildi: Pınar Deniz’in Güzelliğine Övgü Yağdı!

Pınar Deniz’in ekran yolculuğu, birbirinden farklı karakterlerle dolu! Vatanım Sensin’de canlandırdığı Yıldız’la geniş kitlelerin dikkatini çeken oyuncu, ardından Aşk 101’in edebiyat öğretmeni Burcu’su olarak karşımıza çıktı. Ancak Yargı’daki Ceylin Erguvan, kariyerinde apayrı bir sayfa açtı. Kaan Urgancıoğlu’yla başrolü paylaştığı dizide, gözü pek ve kolay kolay geri adım atmayan avukat Ceylin’i üç sezon boyunca izledik.

Televizyonun yanında sinema ve dijital projelerde de yer alan Deniz, güzellik elçiliğini üstlendiği markalar ve katıldığı davetlerle de adından söz ettiriyor. Özel hayatında ise 2024’te Kaan Yıldırım’la evlenen, ardından oğlu Fikret Hakan’ı kucağına alan oyuncu, annelik molasının ardından yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.