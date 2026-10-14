Sarı Saruhan Geri Döndü: Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler İçin Girdiği Yeni İmaj Şaşırttı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sarı Saruhan geri döndü! Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü, Kuzey Güney'in Kuzey'i derken birbirinden farklı karakterleri bize sevdiren Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez Organize İşler evrenine dönüş yapıyor. Organize İşler: Karun Hazinesi'nin galasında ekiple bir araya gelen oyuncu, yeniden Saruhan Zincir olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bu dönüşün sürprizi yalnızca karakterin kendisi değil. Tatlıtuğ'un rol için büründüğü görünüm de alıştığımız imajından epey farklı. Gelin, Sarı Saruhan'ın yeni haline birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıvanç Tatlıtuğ'un romantik başrolleri ayrı, Sarı Saruhan'ı apayrı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Organize İşler ekibi, bu kez Karun Hazinesi'nin galasında buluştu.
Sarı Saruhan'a yeniden hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, rol için yaptığı imaj değişikliğiyle alıştığımız görünümünden epey uzaklaşmış!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın