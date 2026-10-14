Sarı Saruhan Geri Döndü: Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler İçin Girdiği Yeni İmaj Şaşırttı!

Gümüş'le geniş kitlelerin tanıdığı, Aşk-ı Memnu'da Behlül olarak hafızalara kazınan, Kuzey Güney'de ise bambaşka bir karakterle karşımıza çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır ekranın en dikkat çeken isimlerinden biri. Yakışıklılığı her projesinde konuşulsa da oyuncunun kariyerinde birbirinden farklı rollere yer açtığını da unutmamak gerekiyor.

Bunun en eğlenceli örneklerinden biri, 2019 yapımı Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda canlandırdığı Saruhan Zincir, namıdiğer Sarı Saruhan'dı. Yılmaz Erdoğan'ın Asım Noyan'ıyla karşı karşıya gelen karakter; Adana şivesi, tavırları ve kendine özgü görünümüyle Tatlıtuğ'un alıştığımız rollerinden hemen ayrılmıştı. Sarı Saruhan, oyuncunun komedi tarafını görmek isteyenler için de güzel bir sürpriz olmuştu.