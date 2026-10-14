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Sarı Saruhan Geri Döndü: Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler İçin Girdiği Yeni İmaj Şaşırttı!

Sarı Saruhan Geri Döndü: Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler İçin Girdiği Yeni İmaj Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 10:28
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Sarı Saruhan geri döndü! Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü, Kuzey Güney'in Kuzey'i derken birbirinden farklı karakterleri bize sevdiren Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez Organize İşler evrenine dönüş yapıyor. Organize İşler: Karun Hazinesi'nin galasında ekiple bir araya gelen oyuncu, yeniden Saruhan Zincir olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bu dönüşün sürprizi yalnızca karakterin kendisi değil. Tatlıtuğ'un rol için büründüğü görünüm de alıştığımız imajından epey farklı. Gelin, Sarı Saruhan'ın yeni haline birlikte bakalım!

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Kıvanç Tatlıtuğ'un romantik başrolleri ayrı, Sarı Saruhan'ı apayrı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un romantik başrolleri ayrı, Sarı Saruhan'ı apayrı!

Gümüş'le geniş kitlelerin tanıdığı, Aşk-ı Memnu'da Behlül olarak hafızalara kazınan, Kuzey Güney'de ise bambaşka bir karakterle karşımıza çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır ekranın en dikkat çeken isimlerinden biri. Yakışıklılığı her projesinde konuşulsa da oyuncunun kariyerinde birbirinden farklı rollere yer açtığını da unutmamak gerekiyor.

Bunun en eğlenceli örneklerinden biri, 2019 yapımı Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda canlandırdığı Saruhan Zincir, namıdiğer Sarı Saruhan'dı. Yılmaz Erdoğan'ın Asım Noyan'ıyla karşı karşıya gelen karakter; Adana şivesi, tavırları ve kendine özgü görünümüyle Tatlıtuğ'un alıştığımız rollerinden hemen ayrılmıştı. Sarı Saruhan, oyuncunun komedi tarafını görmek isteyenler için de güzel bir sürpriz olmuştu.

Organize İşler ekibi, bu kez Karun Hazinesi'nin galasında buluştu.

Organize İşler ekibi, bu kez Karun Hazinesi'nin galasında buluştu.

Sinema perdesinde başlayan macera, Organize İşler: Karun Hazinesi ile dizi olarak devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı, Şenol Sönmez'in yönettiği yapımın galası Maximum UNIQ Hall'da gerçekleşti. Gecede dizinin ilk iki bölümü davetlilerle buluşurken Kıvanç Tatlıtuğ da rol arkadaşlarıyla birlikte yerini aldı.

Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Demet Akbağ gibi isimleri bir araya getiren yeni macerada, Asım Noyan ve ekibinin yolu gizemli bir hazine haritasıyla kesişiyor. Sarı Saruhan'ın da geri döndüğü Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim'de Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Kısacası ekip tamam, bu kez peşine düşülecek iş de hayli büyük!

Sarı Saruhan'a yeniden hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, rol için yaptığı imaj değişikliğiyle alıştığımız görünümünden epey uzaklaşmış!

Sarı Saruhan'a yeniden hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, rol için yaptığı imaj değişikliğiyle alıştığımız görünümünden epey uzaklaşmış!

Tatlıtuğ, alnına düşen kısa koyu saçları, bıyığı ve kirli sakalıyla oldukça farklı bir görünüme kavuşmuş. Sarı, kahverengi ve siyah çizgili gömleği; açık renk pantolonu, beyaz kemeri ve altın renkli aksesuarları da bu değişimin tamamlayıcısı olmuş.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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