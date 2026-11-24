Demet Akalın, 1990'lı yılların sonunda sahneye çıkıp kısa sürede pop müziğin en sevilen isimlerinden biri hâline geldi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden olan şarkıcı, 'Ben Fero', 'Giderli' ve 'Bu Defa Son' gibi şarkılarıyla yıllardır listelerin üst sıralarında yer alıyor. Sahne performansı kadar samimi ve doğal tavırlarıyla da tanınan Akalın, sosyal medyada ve televizyonda sık sık gündeme geliyor. Memleketi Kocaeli'ye duyduğu bağlılık da sık sık dile getirdiği konular arasında.