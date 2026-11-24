Demet Akalın, Kocaeli'de Bisikleti Parçalanan Çocuğa Yeni Bisiklet Hediye Etti
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Kocaeli'de bisikleti parçalanan bir çocuğun yaşadıkları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gelişmeyi duyan şarkıcı Demet Akalın ise çocuğa yeni bir bisiklet hediye ederek yüreklere dokundu. Gelin, olayı ve Akalın'ın jestini birlikte inceleyelim.
Demet Akalın, pop müziğin sevilen isimlerinden biri olarak hem şarkılarıyla hem de yardımsever tavrıyla gündeme geliyor.
Kocaeli'de bir çocuğun bisikleti parçalandı ve yaşananlar sosyal medyada büyük tepki topladı.
Demet Akalın, olayı duyunca çocuğa yeni bir bisiklet hediye ederek onu sevindirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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