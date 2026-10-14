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Breaking Bad'in Yıldızı RJ Mitte'nin Ölümünden Günler Önceki Röportajı Yeniden Gündemde

Breaking Bad'in Yıldızı RJ Mitte'nin Ölümünden Günler Önceki Röportajı Yeniden Gündemde

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 11:01
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Breaking Bad ekibinden acı haber geldi. Dizide Walter White Jr. karakterine hayat veren RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun temsilcisi, ölümünün intihar sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Kariyerinin yanında engelli bireylerin hakları için yürüttüğü çalışmalarla da tanınan Mitte'nin kaybı, rol arkadaşlarını ve izleyicileri derinden üzdü. Vefatından bir hafta önce katıldığı podcast'te hayatına, kariyerine ve başkalarına yardım etmenin önemine dair anlattıkları da yeniden gündeme geldi. İşte RJ Mitte'nin kariyeri, ölümüne ilişkin açıklamalar ve yakın tarihli röportajından öne çıkanlar.

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Breaking Bad'in Walter White Jr.'ı olarak tanıdığımız RJ Mitte, henüz genç yaşta dünya çapında tanınmıştı.

Breaking Bad'in Walter White Jr.'ı olarak tanıdığımız RJ Mitte, henüz genç yaşta dünya çapında tanınmıştı.

Bazı dizilerin yalnızca başrolleri değil, bütün ailesi hafızamıza yerleşiyor. Breaking Bad de tam olarak onlardan biri. Bryan Cranston'ın canlandırdığı Walter White'ın giderek karanlıklaşan hayatını izlerken, evde yaşananların en ağır taraflarından birine oğlu Walter White Jr. üzerinden tanıklık ediyorduk. RJ Mitte, Flynn adını da kullanan bu karaktere 2008-2013 yılları arasında hayat verdi.

Oyuncunun kariyerinde dönüm noktası olan diziyi, farklı yapımlar takip etti. Hannah Montana'da küçük bir rolle görünen Mitte; Switched at Birth, The Guardians of Justice ve Triumph gibi projelerde de yer aldı. Ancak onu tanıyanların aklındaki yeri, oyunculuğuyla sınırlı değildi.

Üç yaşında serebral palsi tanısı alan Mitte, kendi deneyimlerini aynı durumu yaşayan Walter White Jr. karakterine taşımıştı. Kazandığı görünürlüğü de engelli oyuncuların sektörde daha fazla fırsat bulması ve engelli bireylerin daha güçlü temsil edilmesi için kullandı. United Cerebral Palsy elçiliği ve Mitte Foundation'daki çalışmaları, hayatının önemli bir parçasıydı.

RJ Mitte'nin 34 yaşındaki ölümü, Breaking Bad ekibini yasa boğdu.

RJ Mitte'nin 34 yaşındaki ölümü, Breaking Bad ekibini yasa boğdu.

Oyuncu, 12 Ekim 2026'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Brownsville kentinde hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından temsilcileri, Mitte'nin intihar sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer ise otopsi yapılacağını bildirdi.

Acı haberin ardından en dokunaklı paylaşımlardan biri, yıllarca ekranda babasını canlandıran Bryan Cranston'dan geldi. Mitte'yle henüz 14 yaşındayken tanıştığını anlatan oyuncu, onun sete getirdiği heyecanı ve zaman içinde oyunculukta gösterdiği gelişimi hatırlattı. Cranston, birlikte geçirdikleri yıllara duyduğu sevgiyi paylaşırken veda mesajını “Seni özleyeceğim, oğlum” sözleriyle bitirdi.

Breaking Bad'de izlediğimiz baba-oğul ilişkisinin arkasında, yıllar boyunca devam eden bir bağ da vardı. Cranston'ın vedası, diziyi takip edenler için bu kaybı daha da dokunaklı hale getirdi.

Ölümünden bir hafta önce verdiği röportajda, hüzün ve çaresizlik yaşayan insanlara yardım etmekten söz etmişti.

RJ Mitte, 5 Ekim'de yayımlanan The Joe Vulpis Podcast bölümünde kariyerini, başarıyla kurduğu ilişkiyi ve yardım çalışmalarını anlatmıştı. Oyuncunun bu konuşmada söylediği sözler, ölüm haberinin ardından yeniden paylaşıldı:

“Hüzün ve çaresizlik insanın içinde uzun süre kalır; böyle yaşamak kimseye yardımcı olmaz.”

Mitte, bu sözleri zor dönemlerden geçen insanlara destek olma isteğini açıklarken dile getirmişti. Aynı konuşmada, ödüllerin kendisi için her zaman rahatça kutlayabildiği başarılar olmadığını da anlattı. Takdir gördüğünde bazen yeterince iyi olup olmadığını sorguladığını, kendisinden daha fazlasını beklediğini söyledi.

Breaking Bad'in ona kazandırdığı en değerli imkanlardan birinin, insanların hayatında olumlu bir değişim yaratabilecek konulara ses verebilmek olduğunu da vurguladı. Oyunculuk yapmaya ve yeni projeler geliştirmeye devam etmek istediğini anlatan Mitte'nin konuşmasında, geleceğe dair planları da vardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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