Breaking Bad'in Yıldızı RJ Mitte'nin Ölümünden Günler Önceki Röportajı Yeniden Gündemde

Bazı dizilerin yalnızca başrolleri değil, bütün ailesi hafızamıza yerleşiyor. Breaking Bad de tam olarak onlardan biri. Bryan Cranston'ın canlandırdığı Walter White'ın giderek karanlıklaşan hayatını izlerken, evde yaşananların en ağır taraflarından birine oğlu Walter White Jr. üzerinden tanıklık ediyorduk. RJ Mitte, Flynn adını da kullanan bu karaktere 2008-2013 yılları arasında hayat verdi.

Oyuncunun kariyerinde dönüm noktası olan diziyi, farklı yapımlar takip etti. Hannah Montana'da küçük bir rolle görünen Mitte; Switched at Birth, The Guardians of Justice ve Triumph gibi projelerde de yer aldı. Ancak onu tanıyanların aklındaki yeri, oyunculuğuyla sınırlı değildi.

Üç yaşında serebral palsi tanısı alan Mitte, kendi deneyimlerini aynı durumu yaşayan Walter White Jr. karakterine taşımıştı. Kazandığı görünürlüğü de engelli oyuncuların sektörde daha fazla fırsat bulması ve engelli bireylerin daha güçlü temsil edilmesi için kullandı. United Cerebral Palsy elçiliği ve Mitte Foundation'daki çalışmaları, hayatının önemli bir parçasıydı.