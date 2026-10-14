Breaking Bad'in Yıldızı RJ Mitte'nin Ölümünden Günler Önceki Röportajı Yeniden Gündemde
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Breaking Bad ekibinden acı haber geldi. Dizide Walter White Jr. karakterine hayat veren RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun temsilcisi, ölümünün intihar sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Kariyerinin yanında engelli bireylerin hakları için yürüttüğü çalışmalarla da tanınan Mitte'nin kaybı, rol arkadaşlarını ve izleyicileri derinden üzdü. Vefatından bir hafta önce katıldığı podcast'te hayatına, kariyerine ve başkalarına yardım etmenin önemine dair anlattıkları da yeniden gündeme geldi. İşte RJ Mitte'nin kariyeri, ölümüne ilişkin açıklamalar ve yakın tarihli röportajından öne çıkanlar.
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Breaking Bad'in Walter White Jr.'ı olarak tanıdığımız RJ Mitte, henüz genç yaşta dünya çapında tanınmıştı.
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RJ Mitte'nin 34 yaşındaki ölümü, Breaking Bad ekibini yasa boğdu.
Ölümünden bir hafta önce verdiği röportajda, hüzün ve çaresizlik yaşayan insanlara yardım etmekten söz etmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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