Bazı kişiler için kağıt kesiği daha da kötü. Diyabetin ellerde ve ayaklarda yol açtığı gibi sinir hasarı olan kişiler bazen kesikten daha az acı duyuyor ve yaraları zor iyileşiyor. Beynin ağrı sinyallerini algılama biçimini değiştiren fibromiyalji gibi hastalıklar da kişiyi kesiklere karşı daha hassas yapabiliyor.

Kağıt kesiğinden gelen acı koruyucu bir işlev görüyor. Kesik olduğunu fark etmenizi sağlıyor ve bir iki gün o bölgeye dikkat etmenizi sağlayarak enfeksiyonu ya da yeni hasarı önlüyor. Acıyı hiç hissetmeyen biri ise kesiğe daha az özen gösterdiği için yaranın iyileşmesi zorlaşıyor.

Parmaklarımız kalem tutmak, yemek yapmak ya da karanlıkta bir nesneyi hissetmek gibi pek çok iş yapabiliyor. Bunları parmak uçlarımızdaki çok sayıda sinir ucuna borçluyuz. Kağıt kesiğinin bu kadar acıtmasının nedeni de bu.