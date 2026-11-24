Kağıt Kesiği Küçücük Olduğu Halde Neden Bu Kadar Acıtır?
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Kağıt kesikleri çok küçük ve sığ yaralar oldukları halde ciddi bir acıya yol açabiliyor. Acının nedeni kesiğin boyutundan çok, genellikle kesildiğimiz yerlerle ilgili. Yüzümüz, ellerimiz ve parmak uçlarımız çok sayıda sinir ucuyla dolu. Minicik bir kağıt kenarı bile parmakta fazlasıyla can yakıyor.
Parmak uçları çok sayıda sinir ucuyla dolu olduğu için acı yoğun hissediliyor
Yoğun sinir ve damar ağı kesiği hem acıtıyor hem daha çok kanatıyor
Bazı hastalıklar kağıt kesiğinin acısını artırıyor ya da hissedilmesini engelliyor
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