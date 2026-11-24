Arkadaşının yüzünde hiç sivilce çıkmıyormuş, o da sivilceli olmanın nasıl bir his olduğunu merak ediyormuş. Hediyeyi kullandıktan sonra arayıp yüzünün mayın tarlasına döndüğünü söylemiş. Yorumun sonu yine beş yıldız: Harika bir ürün.