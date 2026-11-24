Kitabın Arasına Baklava İsteyen Veliden Sinyal Veren Kulaklığa: Okurken Güldüren 11 Ürün Yorumu
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Kızı her gün kitabın 20 sayfasını ısırıp bitirince satıcıdan sayfaların arasına baklava koymasını isteyen bir veli var. Listedeki 11 kişi, alışverişin en sıkıcı kısmı olan yorum yazmayı eğlenceye çevirmiş.
1. Kızının yediği kitap için satıcıdan sürpriz istedi.
2. Rujun kalıcılığını en zor yoldan test etmiş.
3. Eski sevgiliye alınan gömlek için en dürüst tavsiye.
4. Kulaklık güzel, tek sorun yol boyu sinyal vermesi.
5. Beyaz yerine yeşil gelmesine sevinmişti.
6. Bir kolu uzun, bir kolu kısa.
7. Tek kusuru renkler.
8. Arkadaşına hediyenin en tuhafını almış.
9. Kulaklık sipariş etti, kapıya oyuncak araba geldi.
10. Ürün hiç gelmedi, fotoğraf yine de çekildi.
11. Sevgilisine hediye aldı, yorum aşk mektubuna döndü.
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