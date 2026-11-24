Mutfağı Hep Güzel Kokutmanın Sırrı Bu 6 Alışkanlık: Temizlik Uzmanı Anlattı
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Mutfakta pişirirken ya da yemekten sonra ağır bir koku hissediyorsanız, panik yapmaya gerek yok. Küçük alışkanlık değişiklikleriyle mutfağı uzun vadede çok daha hoş bir yer yapabilirsiniz. New York merkezli temizlik hizmeti JULIETTE'in kurucusu ve CEO'su Rechelle Balanzat, mutfağın hep güzel kokması için 6 alışkanlık öneriyor.
Kaynak: The Spruce
Çöpü düzenli çıkarmak, mutfaktaki kokunun en büyük kaynağını ortadan kaldırıyor.
Kirli bulaşıkları geceye bırakmamak koku oluşmasını engelliyor.
Pişirdikten sonra tezgâhı silmek, yağ tabakasının koku tutmasını önlüyor.
Bez ve süngerleri sık sık yıkamak küf kokusunu engelliyor.
Pişirirken mutfağı havalandırmak kokuların bir yerde birikmesini önlüyor.
Buzdolabını haftalık temizlemek, kokunun tüm mutfağa yayılmasını engelliyor.
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