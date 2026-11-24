Mutfak çöp kovası dolu olmasa da koku kaynağı olabilir, özellikle haftada birkaç kez yemek yapıyorsanız. Temizlik uzmanı Rechelle Balanzat'a göre et, deniz ürünleri ve meyve kabukları gibi yemek artıkları çok çabuk kokuyor: 'Sık yemek yapıyorsanız çöpü her gün çıkarmanızı öneririm.'

Çöp poşetini değiştirirken kovanın iç kısmını da silmek gerekiyor. Balanzat, 'Kovanın dibinde kalan biraz yemek artığı ya da sıvı, poşeti değiştirseniz bile kalan bir koku oluşturabiliyor' diyor.