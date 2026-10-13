Korelilerin Buzdolabındaki Kötü Kokular İçin Kullandığı Yöntem: Meğer Bir Dilim Yetiyormuş!

Buzdolabının kapağını açtığınızda balık, peynir ya da mayalanmış yiyeceklerin ağır kokusu sizin de yüzünüze çarpıyor mu? Koreliler bu sorunu mutfakta hemen herkesin evinde bulunan bir malzemeyle çözüyor. Üstelik yöntem hiç de zor değil. Peki buzdolabındaki kötü kokudan nasıl kurtuluyorlar? Gelin detaylara geçelim…

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