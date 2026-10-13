Korelilerin Buzdolabındaki Kötü Kokular İçin Kullandığı Yöntem: Meğer Bir Dilim Yetiyormuş!
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Buzdolabının kapağını açtığınızda balık, peynir ya da mayalanmış yiyeceklerin ağır kokusu sizin de yüzünüze çarpıyor mu? Koreliler bu sorunu mutfakta hemen herkesin evinde bulunan bir malzemeyle çözüyor. Üstelik yöntem hiç de zor değil. Peki buzdolabındaki kötü kokudan nasıl kurtuluyorlar? Gelin detaylara geçelim…
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Korelilerin yöntemine göre bir dilim kızarmış ekmek doğal bir hava filtresi gibi çalışıyor
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Ekmeği önce tost makinesinde kızartmak gerekiyor
Delikli alüminyum folyo ekmeği nemden koruyor
Dilimleri farklı raflara koyup zamanla değiştirmek lazım
Bozulmuş yiyeceklerin kokusuna bu yöntem yetmiyor
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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