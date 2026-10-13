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Korelilerin Buzdolabındaki Kötü Kokular İçin Kullandığı Yöntem: Meğer Bir Dilim Yetiyormuş!

Korelilerin Buzdolabındaki Kötü Kokular İçin Kullandığı Yöntem: Meğer Bir Dilim Yetiyormuş!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 15:42
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Buzdolabının kapağını açtığınızda balık, peynir ya da mayalanmış yiyeceklerin ağır kokusu sizin de yüzünüze çarpıyor mu? Koreliler bu sorunu mutfakta hemen herkesin evinde bulunan bir malzemeyle çözüyor. Üstelik yöntem hiç de zor değil. Peki buzdolabındaki kötü kokudan nasıl kurtuluyorlar? Gelin detaylara geçelim…

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Korelilerin yöntemine göre bir dilim kızarmış ekmek doğal bir hava filtresi gibi çalışıyor

Korelilerin yöntemine göre bir dilim kızarmış ekmek doğal bir hava filtresi gibi çalışıyor

Buzdolabındaki ağır kokuları gidermek için kızarmış ekmek kullanılıyor. Kuruyunca gözenekli hale gelen ekmek, kapalı alandaki koku parçacıklarını topluyor ve ortamdaki havayı temizliyor. Yani ekmek, bir tür doğal hava filtresi görevi görüyor.

Ekmeği önce tost makinesinde kızartmak gerekiyor

Ekmeği önce tost makinesinde kızartmak gerekiyor

Ekmek dilimi önce tost makinesinde kızartılıyor ve nemini kaybediyor. Böylece mikroskobik gözenekleri olan, süngere benzeyen bir filtreye dönüşüyor. Buzdolabının kapalı ve nemli ortamında asılı kalan balık, peynir ve mayalanmış yiyeceklerin koku molekülleri bu gözeneklerde doğrudan havadan yakalanıyor.

Delikli alüminyum folyo ekmeği nemden koruyor

Delikli alüminyum folyo ekmeği nemden koruyor

Ekmek ortamdaki fazla nemi çekip hızla yumuşayabiliyor. Bunu önlemek için de dilimler, üzerine küçük delikler açılmış alüminyum folyoya sarılıyor. Hava bu deliklerden geçip ekmeğin gözeneklerine temas ediyor. Folyo, ekmeğin diğer yiyeceklerle doğrudan temas etmesini de engelliyor.

Dilimleri farklı raflara koyup zamanla değiştirmek lazım

Dilimleri farklı raflara koyup zamanla değiştirmek lazım

En iyi sonuç için folyoya sarılı dilimlerin buzdolabının farklı raflarına yerleştirilmesi öneriliyor. Ekmek nem çekip şeklini kaybettiğinde de hemen yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor. Böylece koku emme işlemi kesintisiz sürüyor.

Bozulmuş yiyeceklerin kokusuna bu yöntem yetmiyor

Bozulmuş yiyeceklerin kokusuna bu yöntem yetmiyor

Bu yöntem yalnızca açıkta duran taze yiyeceklerin kokusuna işe yarıyor. Bozulmuş yiyeceklerin kokusunu ortadan kaldıramıyor. Kokunun kaynağı çürümüş yiyeceklerse tek çözüm, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri atmak ve rafları baştan sona temizlemek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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