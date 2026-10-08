Bu Gıdaları Buzdolabında Saklamayın Uyarısı Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Alışverişten dönünce meyve ve sebzeleri buzdolabına yerleştirmek, birçok evde ilk akla gelen saklama yöntemi. Oysa düşük sıcaklık bazı ürünlerin tadını ve kalitesini etkileyebiliyor. Domates üzerinde yapılan bir araştırma, bu tat kaybının meyvenin genlerinde yaşanan değişikliklerle bağlantılı olduğunu gösterdi.
Gelin birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Domates ve avokado gibi meyvelerin buzdolabına ancak olgunlaştıktan sonra konulması öneriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Domatesteki aroma bileşikleri 12 derecenin altındaki sıcaklıklara karşı hassas.
Soğanın buzdolabı yerine kuru, serin ve karanlık bir yerde tutulması gerekiyor.
Patatesi buzdolabında saklamakla ilgili resmi tavsiye İngiltere'de değişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın