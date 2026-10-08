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Bu Gıdaları Buzdolabında Saklamayın Uyarısı Geldi

Bu Gıdaları Buzdolabında Saklamayın Uyarısı Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 12:23
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Alışverişten dönünce meyve ve sebzeleri buzdolabına yerleştirmek, birçok evde ilk akla gelen saklama yöntemi. Oysa düşük sıcaklık bazı ürünlerin tadını ve kalitesini etkileyebiliyor. Domates üzerinde yapılan bir araştırma, bu tat kaybının meyvenin genlerinde yaşanan değişikliklerle bağlantılı olduğunu gösterdi.

Gelin birlikte bakalım.

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Domates ve avokado gibi meyvelerin buzdolabına ancak olgunlaştıktan sonra konulması öneriliyor.

Domates ve avokado gibi meyvelerin buzdolabına ancak olgunlaştıktan sonra konulması öneriliyor.

Domatesler buzdolabına konulmadığında çok daha iyi bir tat veriyor. Olgun domates fazla geldiyse buzdolabı, raf ömrünü bir miktar uzatmak için kullanılabiliyor. Papaya, mango ve şeftali de oda sıcaklığında olgunlaştıktan sonra soğuğa alınmalı.

Muz ise en iyi tadını oda sıcaklığında veriyor. Çok fazla muz alındığında buzdolabına konulabiliyor, ancak bu muzların kek yapımında kullanılması öneriliyor.

Domatesteki aroma bileşikleri 12 derecenin altındaki sıcaklıklara karşı hassas.

Domatesteki aroma bileşikleri 12 derecenin altındaki sıcaklıklara karşı hassas.

2016'da yayımlanan çalışmada araştırmacılar olgun domatesleri 5 derecede bekletti. Domatesler 1 ya da 3 gün soğukta kaldığında aromada belirgin bir kayıp görülmedi. Yedi günün sonunda ise aroma bileşikleri anlamlı ölçüde azaldı. Tadım panelinde bu domatesler, bir gün önce hasat edilenlerden daha az beğenildi.

Çalışmadaki çeşitlerden birinde, sekiz gün soğukta kalan domateslerin aroma bileşikleri yüzde 65 azaldı. Soğuk, aroma üretiminde görev alan bazı genlerin etkinliğini de düşürdü. Domatesler 20 dereceye alındığında bu genlerin bir kısmı toparlandı, bazıları ise eski hâline dönmedi.

Soğanın buzdolabı yerine kuru, serin ve karanlık bir yerde tutulması gerekiyor.

Soğanın buzdolabı yerine kuru, serin ve karanlık bir yerde tutulması gerekiyor.

Soğanlar birbirine yakın durduğunda küf bir soğandan diğerine kolayca yayılabiliyor. Bu yüzden ayrı ayrı ve havadar bir yerde saklanmaları öneriliyor.

Patates için de serin ve karanlık bir yer tavsiye ediliyor. Soğuk, patatesteki nişastanın şekere dönüşmesine yol açabiliyor ve patates tatlımsı bir tat alıyor. Karanlık ise kabuğun altında yeşillenme oluşmasını önlüyor.

Patatesi buzdolabında saklamakla ilgili resmi tavsiye İngiltere'de değişti.

Patatesi buzdolabında saklamakla ilgili resmi tavsiye İngiltere'de değişti.

Gıda Standartları Ajansı (FSA), daha önce çiğ patatesin evde buzdolabında saklanmamasını öneriyordu. Soğukta oluşan ek şekerlerin kızartma, kavurma ya da fırında pişirme sırasında akrilamide dönüşebileceği düşünülüyordu.

Gıdalardaki kimyasalların toksisitesini değerlendiren bir komite, konuyla ilgili yeni bir çalışmayı inceledi. Bu çalışma, evde buzdolabında saklamanın akrilamid oluşturma potansiyelini serin ve karanlık bir yere kıyasla kayda değer biçimde artırmadığını gösterdi. Ajans artık gıda israfını önlemek isteyenlerin patatesi buzdolabında ya da serin ve karanlık bir yerde saklayabileceğini belirtiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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