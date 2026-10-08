Bu Gıdaları Buzdolabında Saklamayın Uyarısı Geldi

Domatesler buzdolabına konulmadığında çok daha iyi bir tat veriyor. Olgun domates fazla geldiyse buzdolabı, raf ömrünü bir miktar uzatmak için kullanılabiliyor. Papaya, mango ve şeftali de oda sıcaklığında olgunlaştıktan sonra soğuğa alınmalı.

Muz ise en iyi tadını oda sıcaklığında veriyor. Çok fazla muz alındığında buzdolabına konulabiliyor, ancak bu muzların kek yapımında kullanılması öneriliyor.