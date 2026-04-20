Buzdolabından Çıkan Yiyecekler Neden "Terler?" Bozulduğu Anlamına mı Geliyor?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 10:29

Buzdolabından çıkardığımız yiyecekler, sabahları pencere camlarında biriken su damlaları, soğuk içecek bardağının etrafındaki nem tanecikleri... Bu günlük yaşamda sık karşılaştığımız olay, aslında karmaşık bir fiziksel sürecin sonucu.

Yoğuşma, atmosferdeki su buharının sıvı hale geçmesini sağlayan temel mekanizmalardan biri olarak, hem meteorolojik olayları hem de günlük hayatımızı doğrudan etkiliyor.

İşte buzdolabından çıkan yiyeceklerin 'terleme' sebebi!

Buzdolabından çıkan yiyecekler neden terliyor?

Öncelikle, bunun sıcaklık farkından olduğunu özetleyelim. Yani, havadaki su buharı (nem), soğuk bir yüzeyle karşılaştığında aniden soğuyor. Gaz halindeki su molekülleri, soğuk yüzeye çarptığında enerji kaybediyor ve sıvı hale geçiyor.

Gelin, şimdi de biraz bilimsel açıdan bakalım.

Yoğuşma, su buharının sıvı suya dönüştüğü faz değişimi sürecidir. Bu süreç, havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği maksimum su buharı miktarına ulaştığında başlar. 20°C'de bir metreküp hava maksimum 17.3 gram su buharı taşıyabilirken, bu miktar 30°C'de 30.4 grama yükselir.

Çiy noktası (dew point) kavramı, yoğuşmanın ne zaman başlayacağını belirlemede kritik öneme sahiptir. Colorado State Üniversitesi Atmosfer Bilimleri Profesörü Dr. Russ Schumacher'in açıklamasına göre, çiy noktası 'havanın su buharıyla doygun hale geldiği sıcaklıktır'. Hava bu sıcaklığa soğutulduğunda, fazla su buharı yoğuşarak sıvı hale geçer.

Clausius-Clapeyron Denklemi ve Fiziksel Temeller

Yoğuşma sürecinin arkasındaki fiziksel mekanizma, 19. yüzyılda geliştirilen Clausius-Clapeyron denklemi ile matematiksel olarak açıklanır. Bu denklem, sıcaklık değişimi ile doymuş buhar basıncı arasındaki ilişkiyi tanımlar: dP/dT = L/(T×ΔV). Burada L gizli ısı, T mutlak sıcaklık, ΔV ise spesifik hacim değişimidir.

Max Planck Meteoroloji Enstitüsü araştırmacıları, bu denklemin iklim modellemelerinde kritik rol oynadığını belirtiyor. Sıcaklık arttıkça atmosferin su buharı tutma kapasitesi yaklaşık her 1°C için %7 oranında artış gösteriyor. Bu exponansiyel ilişki, küresel ısınmayla birlikte ekstrem yağış olaylarının artmasının temel nedenlerinden biri.

Nispi Nem ve Yoğuşma İlişkisi

Nispi nem oranı, havanın mevcut su buharı içeriğinin, o sıcaklıkta taşıyabileceği maksimum miktara oranıdır. %100 nispi nem değerine ulaşıldığında yoğuşma başlar. NIST'in meteorolojik veri analizi, nispi nemin yoğuşma sürecindeki rolünü net şekilde ortaya koyuyor: Sıcaklık sabit kalırken nem oranı artarsa ya da nem miktarı sabitken sıcaklık düşerse yoğuşma gerçekleşir.

Pratik hayatta bu durum, soğuk cam yüzeylerde en belirgin şekilde gözlemlenir. Sıcak, nemli hava soğuk bir yüzeyle karşılaştığında, yüzey yakınındaki hava tabakası hızla soğur ve çiy noktasının altına düşerek yoğuşmaya neden olur.

Bu süreç, buzdolabından çıkan soğuk içecek kaplarından ev camlarına kadar birçok yerde karşımıza çıkabilir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
