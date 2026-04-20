Buzdolabından Çıkan Yiyecekler Neden "Terler?" Bozulduğu Anlamına mı Geliyor?

Yoğuşma sürecinin arkasındaki fiziksel mekanizma, 19. yüzyılda geliştirilen Clausius-Clapeyron denklemi ile matematiksel olarak açıklanır. Bu denklem, sıcaklık değişimi ile doymuş buhar basıncı arasındaki ilişkiyi tanımlar: dP/dT = L/(T×ΔV). Burada L gizli ısı, T mutlak sıcaklık, ΔV ise spesifik hacim değişimidir.

Max Planck Meteoroloji Enstitüsü araştırmacıları, bu denklemin iklim modellemelerinde kritik rol oynadığını belirtiyor. Sıcaklık arttıkça atmosferin su buharı tutma kapasitesi yaklaşık her 1°C için %7 oranında artış gösteriyor. Bu exponansiyel ilişki, küresel ısınmayla birlikte ekstrem yağış olaylarının artmasının temel nedenlerinden biri.