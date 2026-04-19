article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Aslında Fizik Yasalarına Aykırı! Sıcak Su, Neden Soğuk Sudan Daha Hızlı Donar?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 00:24

'Sıcak su, soğuk sudan daha hızlı donar.'

Fizik yasalarına aykırı görünen bu olağanüstü fenomen, bilim dünyasında yarım asırdır tartışılıyor. 1963 yılında Tanzanyalı lise öğrencisi Erasto Mpemba, dondurma yapımı sırasında sıcak karışımın soğuk karışımdan daha hızlı donduğunu gözlemledi. Bu gözlem, bugün Mpemba etkisi olarak bilinen ve sezgilerimize meydan okuyan bilimsel fenomenin temelini attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antik Çağlardan Modern Laboratuvarlara Uzanan Gizem

Mpemba'nın keşfi aslında tarihteki ilk gözlem değildi. Aristoteles, Bacon ve Descartes gibi büyük düşünürler de benzer durumlardan bahsetmişti. Ancak modern bilim, bu fenomeni ilk kez 1960'larda ciddiye almaya başladı. Cambridge Üniversitesi'nden fizikçi Denis Osborne, Mpemba'nın gözlemlerini doğrulayan deneyler gerçekleştirdi ve bu etkinin gerçek olduğunu bilim dünyasına ilan etti.

2016 yılında Andrés Henao-Jeng ve meslektaşları tarafından yapılan kapsamlı deneyler, Mpemba etkisinin belirli koşullarda tekrarlanabilir olduğunu gösterdi. Bu çalışma, yıllardır süren tartışmalara bilimsel zemin kazandırdı ve etkinin gerçekliğini kesin olarak kanıtladı.

Peki Bilim İnsanları Bu Paradoksu Nasıl Açıklıyor?

Mpemba etkisinin arkasındaki mekanizma hâlâ tam olarak anlaşılmış değil, ancak bilim insanları birkaç olası açıklama öne sürüyor:

  • İlk teori, sıcak suyun daha hızlı buharlaşması ve böylece donması gereken toplam su miktarının azalması üzerine kurulu. Bu süreç, enerji kaybını hızlandırarak soğumayı hızlandırıyor.

  • İkinci açıklama, konveksiyon akımlarıyla ilgili. Sıcak su daha güçlü sirkülasyon yaratır ve bu durum ısı transferini artırır. Ayrıca, sıcak suda çözünmüş gazların miktarı daha az olduğu için, donma süreci farklı şekilde gelişebilir.

  • Son olarak, süpersoğutma fenomeni devreye girer: Sıcak su donma noktasının altına inmeden donmaya başlarken, soğuk su daha uzun süre sıvı kalabilir.

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, moleküler düzeyde gerçekleşen değişikliklerin de rol oynadığını öne sürüyor. Sıcak su moleküllerinin farklı enerji durumları, donma sürecini beklenmedik şekilde etkileyebilir.

Mpemba etkisi, doğanın bazen en basit görünen sorulara en karmaşık cevaplar verdiğini gösteriyor. Bu fenomen, bilimsel sezgilerimizin her zaman doğru olmadığını ve doğanın hâlâ keşfetmeyi beklediğimiz sırlarla dolu olduğunu hatırlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın