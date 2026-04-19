Aslında Fizik Yasalarına Aykırı! Sıcak Su, Neden Soğuk Sudan Daha Hızlı Donar?

Mpemba'nın keşfi aslında tarihteki ilk gözlem değildi. Aristoteles, Bacon ve Descartes gibi büyük düşünürler de benzer durumlardan bahsetmişti. Ancak modern bilim, bu fenomeni ilk kez 1960'larda ciddiye almaya başladı. Cambridge Üniversitesi'nden fizikçi Denis Osborne, Mpemba'nın gözlemlerini doğrulayan deneyler gerçekleştirdi ve bu etkinin gerçek olduğunu bilim dünyasına ilan etti.

2016 yılında Andrés Henao-Jeng ve meslektaşları tarafından yapılan kapsamlı deneyler, Mpemba etkisinin belirli koşullarda tekrarlanabilir olduğunu gösterdi. Bu çalışma, yıllardır süren tartışmalara bilimsel zemin kazandırdı ve etkinin gerçekliğini kesin olarak kanıtladı.