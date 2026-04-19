Beyninizin Tuzağı: Saati Görmeyince Zamanın Neden "Uzadığını" Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 23:51

Saatin tik tak sesine odaklandığınızda dakikalar sonsuzmuş gibi geçer, oysa sevdiğiniz bir filmde saatler saniye gibi uçup gider. Stanford Üniversitesi nörobilimci David Eagleman'ın araştırmaları, bu 'watched pot never boils' fenomeninin beynimizin zaman algısındaki temel mekanizmalarla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Dikkat ve duygu durumumuz, zamanın nasıl 'aktığını' doğrudan etkiliyor.

Prospektif ve Retrospektif Zaman Algısı Arasındaki Fark Nedir?

Eagleman'ın çalışmaları, beynin zamanı iki farklı şekilde işlediğini ortaya koyuyor: prospektif (anında) ve retrospektif (geçmişe bakarak) zaman algısı. Prospektif algıda, prefrontal korteksimiz 'şu anda' yaşanan olayların süresini tahmin etmeye çalışır. Bu süreçte dikkatimiz ne kadar yoğun olursa, zaman o kadar yavaş geçiyormuş gibi hissederiz. 

Retrospektif algıda ise hippokampusumuz geçmişe bakarak 'ne kadar zaman geçti' sorusunu yanıtlar. Burada hafızamıza kaydedilen olay sayısı kritik rol oynar. Yeni deneyimlerle dolu bir gün geriye bakıldığında uzun, monoton bir gün ise kısa gelir.

Anksiyete ve Stres Zamanı Neden Yavaşlatır?

Montreal Üniversitesi'nden araştırmacılar, anksiyete durumlarında dorsolateral prefrontal korteksin hiperaktif hale geldiğini keşfetti. Bu durum, beynin zaman takip sistemini 'aşırı dikkatli' moda sokar. Anksiyeteli bireyler, zamana daha fazla dikkat ayırdıkları için dakikaları uzun hisseder. 

Farklı bir teoriye göre, beynimizde merkezi bir zaman sayacı yoktur; bunun yerine farklı beyin bölgeleri kendi 'saatlerini' çalıştırır. Stres hormonu kortizol bu saatleri yavaşlatır, zaman algımızı bozar.

Sıkılmak da Zamanı Uzatır mı?

Virginia Üniversitesi'nden Timothy Wilson'ın 2014 yılındaki çalışması, sıkılmanın da zamanı uzattığını kanıtladı. Monoton ortamda bekleyen katılımcılar, gerçek süreden yüzde 30-40 daha uzun tahminler yapıyordu. Sıkılma anında anterior cingulate korteks devreye girer ve 'uyarıcı bir şey olsun' beklentisiyle zamanı daha yoğun takip eder.

Eagleman'ın önerisi basit: zamanın hızlı geçmesini istiyorsanız dikkatinizi dağıtın, yavaş geçmesini istiyorsanız bir şeylere odaklanın. Bu bilgi, verimlilik ve mental sağlık açısından pratik uygulamalara sahip.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
