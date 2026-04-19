İdeal Patates Kızartma Yöntemini Bilim Buldu!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 20:10

Patates, her haliyle oldukça sevilen bir sebze. Hele de kızartması...7'den 70'e herkesin kalbinde taht kuran patates kızartması, tüm dünyanın en meşhur yiyeceği olabilir. Peki en iyi patates kızartması nasıl yapılır? Karbonatı, buzu ve diğer tüm yöntemleri unutun.

Araştırmacılar, çıtırlığını kaybetmeden nasıl daha sağlıklı bir patates kızartması yapılacağını buldu!

Aramızda patates kızartması sevmeyen var mı?

Bu soruya cevabınızın 'hayır' olduğunu duyar gibiyiz. Patates kızartması her ne kadar çok lezzetli olsa da derin yağda hazırlandığı için sağlıksız olduğu da bilinen bir lezzet. Haliyle evlerimizde yaptığımız patates kızartmasında o çıtırlığı ve dokuyu da elde etmek zor.

Neyse ki ABD’deki Illinois Üniversitesi’nden araştırmacılar fazla yağ kullanmaya gerek kalmadan 'çıtır' patates kızartması yöntemi bulduğunu söylüyor.

Bu yöntemle ayrıca patatesin tadı ve dokusu da korunuyor.

İşte bilime göre en ideal 'çıtır' patates kızartma yöntemi.

Bilim insanlarına göre ideal patates kızartma yöntemi geleneksel kızartmayla mikrodalga fırında ısıtmayı birleştiriyor. 

Araştırmacılar, patatesleri kızartmadan önce patatesleri mikrodalga fırında bir süre ısıtmayı tavsiye ediyor. Böylece, patatesin içindeki suyun buharlaştığı söyleniyor.

‘Current Research in Food Science’ adlı dergide yayınlanan çalışmaya göre patatesin içindeki su buharlaşınca ‘pozitif basınç’ artıyor. Böylelikle kızgın yağa attığımız patatesler içine daha az yağ çekiyor.

Öte yandan yalnızca mikrodalgada patates kızartmaya çalışmak patatesleri yumuşattığı için iyi bir sonuç vermiyor. Bu yöntemle daha sağlıklı ve ideal çıtırlıkta patatesler elde edebileceğiniz söyleniyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
