Haberler
Yaşam
Uzmanlardan Ucuz Uçak Bileti Almak İçin Tüyolar Geldi

Uzmanlardan Ucuz Uçak Bileti Almak İçin Tüyolar Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2026 - 17:15

İran’daki savaşın etkisiyle yükselen yakıt maliyetleri ve getirilen uçuş kısıtlamaları, yolcuların karşısına daha pahalı ve daha az alternatifin olduğu bir tablo çıkarıyor. Buna karşın uzmanlar, tüketicilerin bu olumsuzlukları en aza indirmek için uygulayabileceği pratik yöntemler bulunduğunu belirtiyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

Savaş maliyetleri artırdı.

Savaş maliyetleri artırdı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tetiklenen petrol krizi, jet yakıtı fiyatlarını hızla yükselterek havacılık sektörünü baskı altına aldı. Bu durum, yaz tatili planı yapan yolcular için uçak bileti fiyatlarının artmasına ve seferlerin azalmasına yol açıyor. Birçok havayolu şirketi maliyetleri dengelemek için ek ücretler getirirken, bazı hatları da askıya alıyor. Uzmanlar, piyasalardaki belirsizlik ve yakıt fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle bilet fiyatlarının kısa vadede yüksek seyretmeye devam edeceğini belirtiyor.

En düşük fiyatlı biletlerden kaçının.

En düşük fiyatlı biletlerden kaçının.

Seyahat uzmanları, savaşın bitmesini bekleyerek bilet almayı ertelemenin bu yıl daha büyük risk taşıdığı konusunda uyarıyor. Özellikle yaz sezonuna yaklaştıkça talebin artmasıyla fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.

Atmosphere Research Group Başkanı Henry Harteveldt’e göre, kalıcı bir ateşkes sağlansa bile jet yakıtı üretimi ve tedarik zincirinin normale dönmesi aylar alabilir. İran’ın Hürmüz Boğazı konusundaki belirsiz tutumu ve ABD’nin bölgedeki baskıyı sürdürmesi, petrol akışına dair riskleri artırmayı sürdürüyor.

Harteveldt, uygun fiyatlı ve programa uyan bir uçuş bulunduğunda vakit kaybetmeden satın alınmasını öneriyor. Ayrıca, en düşük fiyatlı ancak en fazla kısıtlamayı içeren “Basic Economy” biletlerden kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor.

İptal edilebilen biletler alın, fiyat düşerse iptal edip daha ucuza bilet alabilirsiniz.

İptal edilebilen biletler alın, fiyat düşerse iptal edip daha ucuza bilet alabilirsiniz.

Uzmanlar, ilk etapta daha pahalı görünen iade edilebilir ya da esnek biletlerin uzun vadede avantaj sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Çünkü fiyatlarda düşüş yaşanması halinde mevcut bileti iptal edip daha uygun fiyattan yeniden satın alma imkânı bulunuyor.

Öte yandan rezervasyon alışkanlıklarında büyük bir değişiklik yok. Uluslararası uçuşlarda en uygun fiyatlar genellikle 2 ila 5 ay öncesinden, iç hatlarda ise 3 ila 6 hafta önceden yapılan alımlarda yakalanıyor. Buna karşılık son dakikaya bırakılan biletlerde fiyatların daha da artması bekleniyor.

Tarih olarak esnek olmak avantaj sağlayabilir.

Tarih olarak esnek olmak avantaj sağlayabilir.

Seyahat tarihlerini birkaç gün esnetmek, özellikle hafta sonu ve yoğun tatil günleri yerine hafta içini tercih etmek, bilet fiyatlarında ciddi avantaj sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra farklı destinasyonlara yönelmek de maliyetleri düşürmenin etkili yollarından biri. Avrupa’da şehirler arası tren ağının yaygınlığı ve düşük maliyetli havayolları sayesinde daha uygun fiyatlı bir şehre uçup buradan başka noktalara geçmek mümkün.

Alternatif olarak, küçük havalimanları yerine büyük aktarma merkezlerini tercih etmek de daha ekonomik seçenekler sunabiliyor. Örneğin, yakın bir büyük şehre kısa bir yolculuk yaparak uzun mesafeli uçuşları daha uygun fiyata bulmak mümkün olabiliyor. Öte yandan artan bagaj ücretleri nedeniyle yalnızca kabin bagajıyla seyahat etmek de önemli bir tasarruf yöntemi. Çünkü bagaj ekleme işlemleri, uçuş tarihine yaklaştıkça daha yüksek ücretlerle karşılaşabiliyor.

Puanlarınızı hesaplamalara dahil edin.

Puanlarınızı hesaplamalara dahil edin.

Artan bilet fiyatlarına rağmen mil ve puan gereksinimleri aynı hızda yükselmediği için yolcular adına fırsatlar doğuyor. Uzmanlara göre havayolları koltukları doldurmak için bazı biletleri daha düşük puanla sunabiliyor. Yeterli puanı olmayanlar ise yolculuğun bir kısmını puanla, kalanını nakitle karşılayabiliyor. Ayrıca puanları doğrudan rezervasyon yerine havayolu sadakat programlarına aktarmak genellikle daha yüksek değer sağlıyor. Bu nedenle puanlar, doğru kullanıldığında önemli bir tasarruf aracı olarak öne çıkıyor.

Seyahatlerde avantaj sağlayan kredi kartlarına yönelin.

Seyahatlerde avantaj sağlayan kredi kartlarına yönelin.

Seyahat odaklı kredi kartlarına yeni başlayanlar için sunulan kayıt bonusları, kısa sürede önemli avantajlar sağlayabiliyor. Belirli bir harcama şartı karşılandığında, tek bir uçuşu karşılayabilecek kadar yüksek puan kazanmak mümkün.

Uzmanlara göre, yıl boyunca düzenli seyahat edilse bile çoğu zaman kredi kartı açılış bonuslarından elde edilen puanlar, uçuşlardan kazanılandan daha fazla olabiliyor. Bunun yanı sıra market, restoran ve akaryakıt gibi günlük harcamalar üzerinden de puan biriktirilebiliyor.

Bazı kartlar ise ücretsiz ya da indirimli bagaj hakkı gibi ek ayrıcalıklar sunarak yolculuk maliyetlerini daha da düşürmeye yardımcı oluyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
