Çinli Markanın Yeni Araç İçi Özelliği Şaşırtıyor: Araçlarda Tuvalet Olacak

Hakan Karakoca
18.04.2026 - 11:28

Çin merkezli otomobil üreticisi Seres, sektörde fark yaratacak sıra dışı bir projeye imza attı. Uzun yolculuklarda yaşanan tuvalet ihtiyacına çözüm sunmayı amaçlayan şirket, binek araçlara entegre edilebilen araç içi tuvalet sistemi geliştirerek bu teknoloji için patent aldı.

Hedef uzun yolculuklara çözüm üretmek.

Seres tarafından geliştirilen bu sistem, yolcu koltuğunun altına gizlenebilen kompakt bir yapıyla tasarlandı. Kullanıcılar ihtiyaç anında tuvaleti manuel olarak çekerek ya da sesli komutla aktif hale getirebilecek. Bu özellik sayesinde özellikle uzun yolculuklar, kamp deneyimleri ve araç içinde geçirilen süreler daha konforlu bir hale gelecek.

Peki koku nasıl önlenecek?

Koku oluşumunu engellemek için sistemde özel bir fan mekanizmasına yer verildi. Ayrıca tuvalet, sıvı atıkları buharlaştıran ve katı atıkları kurutarak hijyen sağlayan gelişmiş bir teknolojiyle donatıldı. Bu sayede hem temizlik standartları yükseltilirken hem de kullanım kolaylığı artırıldı.

Çıkış için tarih verilmedi.

Bu özelliğe sahip ilk aracın ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmazken, otomotiv sektöründe rekabetin giderek arttığı görülüyor. Çinli üreticiler; masaj koltukları, araç içi karaoke ve mini buzdolabı gibi farklı özelliklerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Elektrikli SUV modelleriyle öne çıkan Seres, satışlarının büyük bölümünü Çin’de gerçekleştirirken Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında da büyümesini sürdürüyor. Şirketin yoğun rekabete rağmen kârlılığını koruması dikkat çekiyor.

Araç içi tuvalet sistemi daha çok otobüslerde görülürken, bu teknolojinin binek araçlara uyarlanması otomotiv dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
