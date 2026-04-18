Gülistan Doku Davasında Dört Kişi Daha Tutuklandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2026 - 08:35

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 yıldır kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında yeni delillerin değerlendirilmesiyle birlikte dosya yeniden hareketlilik kazanırken, tutuklama kararı soruşturmanın seyrine ilişkin dikkatleri yeniden bu davaya çevirdi.

Tutuklananlar arasında kritik isimler var.

Soruşturma çerçevesinde Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal A.’nın annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven’in savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan dosyada adı geçen diğer şüphelilerle ilgili süreç ise devam ediyor. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, valinin eski koruması Şükrü E., Zeinal A., üvey babası Engin Y. ve Uğurcan A. hakkında yürütülen sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Daha önce de iki kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 13 şüpheliden 2’si de tutuklanmıştı. Gülistan Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ile eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ayrıca Munzur Üniversitesi’nin güvenlik kameralarından sorumlu olan iki kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, bu şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
