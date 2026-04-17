Eski Tunceli Valisi'nin Oğlu Mustafa Türkay Sonel Adliyeye Geldiğinde Olay Çıktı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.04.2026 - 23:25

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Türkay Sonel adliyeye sevk edildi. Gülistan Doku’nun ailesi ise sevk sırasında şüphelilere “Katiller” diye tepki gösterdi.

Gözaltı aracının etrafını saran halk uzun süre polislere direnerek gözaltındaki Mustafa Türkay Sonel ve valinin o dönemli korumasına ulaşmaya çalıştı. 

Kaynak - Zübeyde Sarı

Tunceli halkı Mustafa Türkay Sonel'e öfkelerini gösterdiler.

"Katiller" isyanıyla karşılandılar.

Tunceli’de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile koruması Şükrü Eroğlu’nun adliyeye sevki sırasında gerginlik yaşandı.

Adliye önünde bekleyen Doku ailesi ve kalabalık grup, bölgeye gelen otobüsü görünce “katiller” şeklinde slogan attı. Bazı kişilerin otobüse yabancı cisim attığı olayda, polis geniş güvenlik önlemleri alarak kalabalığı sakinleştirdi. Şüphelilerin ise adliyeye arka kapıdan getirildiği öğrenildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
