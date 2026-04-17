Kahramanmaraş'taki Saldırıda Vefat Etmese Hayali Futbolcu Olmaktı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.04.2026 - 21:37

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 10 yaşındaki Bayram Nabi Şişik’in ardında yarım kalmış hayalleri kaldı. Onu tanıyan Ahmet Çağrı Yıldırım, küçük çocuğun en büyük hayalinin iyi bir futbolcu olmak ve Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu görmek olduğunu söyledi.

İyi bir futbolcu olacağı düşünülüyordu.

Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıda hayatını kaybeden Bayram ve diğer çocuklar için okulun yanında bulunan Şehitler Camii’nde anma programı düzenlendi. Etkinlikte lokma dağıtılırken, Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Beşiktaş’ın Çarşı grubu da programa katılarak destek verdi.

10 yaşındaki Bayram’ın çevresinde güler yüzü ve futbol sevgisiyle tanındığı, bir kulüpte oynadığı ve yetenekli olduğu, gelecekte iyi bir futbolcu olmasının beklendiği ifade edildi.

Hayali Fenerbahçe şampiyonluğuydu.

Bayram’ın ağabeyinin arkadaşı Ahmet Çağrı Yıldırım, küçük çocuğun anısını yaşatmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Bayram’ın adını yaşatmak için geldik buraya. Elimizden geldiğince son kişi kalana kadar Bayram’ın adını her yerde yaşatacağız” dedi.

Yıldırım, Bayram’ın futbolu çok sevdiğini ve hayalinin futbolcu olmak olduğunu vurgulayarak, “Fenerbahçe’de, Beşiktaş’ta, belki daha büyük yerlerde oynamak istiyordu. Bizim aramızda ufak tatlı sürtüşmeler olurdu çünkü Fenerbahçeliydi. Onun hayali Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu görmekti. Yaşasaydı bunu başarabilecek yetenekte bir çocuktu” ifadelerini kullandı.

"Bayram'ın adını yaşatacağız"

Yiğit Ferhat Özdemir, farklı şehirlerde çeşitli oluşumlarla birlikte Bayram ve olayda hayatını kaybedenler için lokma dağıtımı yapacaklarını belirtti.

Özdemir, Bayram’ın üniversite grubunun eski temsilciliğini yapan bir arkadaşlarının kardeşi olduğunu ifade ederek, “Bayram çok iyi bir çocuktu. Hayali futbolcu olmaktı. Biz de futbol gruplarının temsilcileri olarak onun adını yaşatacağız” dedi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
