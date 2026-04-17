article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Seçil Erzan, 102 Yıl Hapis Cezası Almıştı: Kararı İstinaf Bozdu Yeniden Yargılanacak

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.04.2026 - 20:08

Yüksek kârlı özel fon vaadiyle 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinafa taşınan dosyada yeni bir gelişme yaşandı ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Kaynak - HaberTürk / Arzu Kaya

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
İstinaf mahkemesi itirazları yerinde gördü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Seçil Erzan’a “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından verdiği 102 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin incelemeyi tamamladı. Daire, hükümde birleşen dosya bilgilerinin yer almamasının denetimi zorlaştırdığını belirterek istinaf itirazlarını kabul etti.

Dosyası yerel mahkemeye geri gönderildi.

Daire, Seçil Erzan’ın yargılanma sürecinde bazı usul işlemlerinin eksik uygulandığını belirterek, kararın bozulmasına ve dosyanın yerel mahkemeye geri gönderilmesine hükmetti. Bazı sanıklar hakkında verilen hapis cezaları da aynı gerekçeyle bozulurken, bazı sanıklar yönünden verilen kararların ise hukuka uygun olduğu değerlendirildi.

Gazeteci Seyhan Avşar da "Seçil Erzan tahliye edilebilir" dedi:

'Futbolcuları dolandırdığı iddia edilen ve 100 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan dosyasında verilen karar İstinaf tarafından bozuldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, Seçil Erzan’ın banka müdürü sıfatının tek başına nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmayacağını, olayın daha farklı bir suç vasfı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kararda ayrıca, iddianamedeki anlatım eksiklikleri ve suç vasfının yanlış tayini de bozma gerekçeleri arasında sayıldı.

Suç vasfı: Basit dolandırıcılığa dönerse bu suç uzlaştırmaya tabi. Seçil Erzan tahliye edilebilir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın