article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Taksilerde Hizmet Kalitesini Artırmak İçin Singapur Modeli Geliyor

Hakan Karakoca
17.04.2026 - 18:39

Bakanlığın güncel listesinde dikkat çeken bir diğer bulgu da yer aldı. İzmir’de faaliyet gösteren “Dönerci Ali’nin Yeri” adlı işletmenin pide harcında “tek tırnaklı et” tespit edildiği belirtildi. Böylece ürünlerde at ve eşek eti kullanımına ilişkin yeni bir uygunsuzluk daha raporlandı.

Kaynak - TGRT Haber

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Singapur modeli esas alınacak.

İstanbul’da taksi sisteminde yeni bir düzenleme planlanıyor. Mevcut yapının yerine “havuz sistemi” ile daha merkezi bir modelin getirilmesi gündemde. Sorunsuz işleyen taksi hizmetiyle bilinen Singapur modeli örnek alınarak, mega kentte benzer bir uygulamaya geçilmesi hedefleniyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, yeni dönemde müşteri memnuniyeti, verimlilik ve denetim odaklı bir sistem kurmayı amaçladıklarını belirterek, dünyada en başarılı örneklerden biri olarak görülen Singapur modelinin incelendiğini ifade etti.

Hedef hizmet kalitesini artırmak.

Ortaköy’deki bir sosyal tesiste düzenlenen basın toplantısında konuşan İTEO Başkanı İsmet Dalcı, yeni dönem hedeflerini açıkladı. Dalcı, önceliklerinin müşteri memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Geçmişteki eksiklikleri gidermeye hazır olduklarını belirten Dalcı, bu kapsamda kendi dijital uygulamalarından meslek yasasına, sosyal medya yönetiminden operasyonel süreçlere kadar kapsamlı bir yeniden yapılanma planladıklarını ifade etti.

Şu an verimlilik %48 oranında...

İTEO Başkanı İsmet Dalcı, İstanbul’daki taksi sistemine ilişkin yaptığı açıklamada Singapur modelini örnek aldıklarını belirtti. 20 bin 311 taksinin şu an yaklaşık yüzde 48 verimlilikle çalıştığını, yani ciddi bir kısmının boş yol yaptığına dikkat çekti.

Yeni “havuz sistemi” ile tüm taksi duraklarının entegre edileceğini söyleyen Dalcı, boş dolaşmanın azaltılacağını ve verimliliğin yüzde 90 seviyelerine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti. Bu sayede yeni araç eklenmeden, sistemde yaklaşık 8 bin 500 taksi daha varmış gibi bir kapasite artışı sağlanabileceğini belirtti.

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın