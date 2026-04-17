Taksilerde Hizmet Kalitesini Artırmak İçin Singapur Modeli Geliyor

İstanbul’da taksi sisteminde yeni bir düzenleme planlanıyor. Mevcut yapının yerine “havuz sistemi” ile daha merkezi bir modelin getirilmesi gündemde. Sorunsuz işleyen taksi hizmetiyle bilinen Singapur modeli örnek alınarak, mega kentte benzer bir uygulamaya geçilmesi hedefleniyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, yeni dönemde müşteri memnuniyeti, verimlilik ve denetim odaklı bir sistem kurmayı amaçladıklarını belirterek, dünyada en başarılı örneklerden biri olarak görülen Singapur modelinin incelendiğini ifade etti.