Yeni Taklit ve Hileli Gıda Listesi Yayınlandı: Pide Harcında At ve Eşek Eti Çıktı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini yeniledi. Son denetimlerde, tüketici sağlığını riske atan çok sayıda uygunsuz ürün tespit edildi.

Yeni liste yayınlandı.

Bakanlık, gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerin yer aldığı listeyi yeniden güncelledi. 16 Nisan tarihli listede bal, zeytinyağı, pide, kaşar peyniri, baharat, tatlı, tereyağı, kebap, köfte ve sucuk gibi çeşitli ürünlerin bulunduğu belirtildi.

Pide harcında at ve eşek eti çıktı.

Bakanlığın güncel listesinde dikkat çeken bir diğer bulgu da yer aldı. İzmir’de faaliyet gösteren “Dönerci Ali’nin Yeri” adlı işletmenin pide harcında “tek tırnaklı et” tespit edildiği belirtildi. Böylece ürünlerde at ve eşek eti kullanımına ilişkin yeni bir uygunsuzluk daha raporlandı.

Listedeki diğer ürünler de açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
