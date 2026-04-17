7.5 Milyon Abonesi Olan YouTube Kanalı Mahkeme Kararıyla Kapatıldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.04.2026 - 19:21

YouTube'da 7,5 milyondan fazla aboneye sahip "Minecraft Parodileri" adlı hesap hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube’da 7,5 milyonu aşkın aboneye sahip “Minecraft Parodileri” adlı hesap hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı. Söz konusu sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

'Ülkemizde son günlerde yaşanan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle okul çağındaki çocukları diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemleri gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verildiği tespit edilen ve Youtube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan 'Minecraft Parodileri' rumuzlu/isimli hesap hakkında TCK'nun 214. Maddesinde düzenlenen Suç İşlemeye Alenen Tahrik ve TCK'nun 215. Maddesinde düzenlenen Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından söz konusu sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildiği bildirildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
6
