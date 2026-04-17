Gülistan Doku Davasında Gözaltılar Devam Ediyor: Başhekim de Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.04.2026 - 20:38

Gülistan Doku soruşturması yeniden gündeme gelirken, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında başlatılan savcılık soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Dosyada Sonel’e “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlaması yöneltildiği ve soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Aynı dosyada, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de gözaltına alındığı bildirildi.

Hastane kayıtlarının silindiği iddia edilmişti, eski başhekim gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in Bursa’da gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın da hastanedeki bazı kayıtların silindiği iddialarına ilişkin idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

2 kişi tutuklanmıştı.

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 13 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Süreçte, SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ile eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklandı.

Munzur Üniversitesi güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
