Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme: Eski Vali Tuncay Sonel Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2026 - 19:12

Ocak 2020 yılında Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme yaşandı. Olayın baş şüphelisi Mustafa Türkay Sonel gözaltında bulunurken babası dönemin valisi Tuncay Sonel de gözaltına alındı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 sabahı kaldığı yurttan çıkan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında, yıllar sonra taşlar yerinden oynadı.  Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada oklar, baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel babası eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e çevrildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında, eski Vali Sonel açığa alındı. 

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Elazığ’da gözaltına alındı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
