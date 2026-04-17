Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Rabia Naz ve Rojin Kabaiş Açıklaması

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2026 - 17:55

Ocak 2026 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması yeniden başlatılırken Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni bir açıklama yaptı. Gazeteci Seyhan Avşar’a konuşan Bakan Gürlek, şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan ve 21 yaşındaki Rojin Kabaiş dosyalarının da incelendiğini duyurdu.

6 yıldır açığa çıkmayan Gülistan Doku soruşturması için yeniden düğmeye basılırken akıllara diğer şüpheli ölümler geldi. Van Gölü kıyısında 2024 yılında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü aydınlatılmazken 2018’de Giresun’da şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan soruşturmalarında yeni gelişme yaşandı. 

Gülistan Doku soruşturmasına dair konuşan Adalet Bakanı Gürlek, 'Sadece Gülistan Doku dosyası değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor” dedi. 

Faili meçhul kadın ve çocuk dosyalarına özel hassasiyet gösterileceğini vurgulayan Bakan Gürlek, “Ucu kime dokunursa dokunsun, titizlikle soruşturmayı yürüten başsavcılarımızın yanındayız” diye konuştu.

Rabia Naz ve Rojin Kabaiş'e ne olmuştu?

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı olarak bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmşti. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ise 27 Eylül 2024 tarihinde kayboldu. Rojin’in cansız bedeni Van Gölü kıyısında 18 gün sonra bulundu.

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'dan paylaşım.
Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Az önce bilgim oldu. Sayın Adalet Bakanımız Rabia Nazımızın da davasını incelemek için bir ekip kurduklarını açıklamış. Haber gündeminden sonra Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünü aradım. Bilgi verecekler haber bekliyorum. İnşallah artık gereken yapılır. 

Rabia Nazımız 8 yıldır toprağın altında Adaletini bekliyor. Artık katiller ve suç ortaklığı içinde dahli olan herkes yargılansın hak ettiği cezayı alsın. 

Biz aile olarak sadece katillerin yargılanarak hak ettiği cezayı almasını istiyoruz.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
