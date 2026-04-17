Haberler
Ekonomi
Elinde Altını Olanlar Dikkat: Altın Fiyatları Hareketlendi, Dev Bankadan 'Kıyamet' Tahmini!

Elinde Altını Olanlar Dikkat: Altın Fiyatları Hareketlendi, Dev Bankadan 'Kıyamet' Tahmini!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2026 - 17:16

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması küresel piyasaları hareketlendirdi. Altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Yatırımcı, gözünü altın fiyatlarına çevirmişken altında son durum belli oldu. Dünyanın önde gelen yatırım bankası Wells Fargo ise altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahminde bulundu. Banka, 'Altın yükselecek mi?' sorusuna yanıt verdi.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Hürmüz Boğazı yeniden açıldı. Küresel ticaretin kalbi olarak tanımlanan Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Altın ne kadar? İşte altın fiyatları ve altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 005 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 381 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 22 bin 793 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını fiyatı 45 bin 421 TL

Ons altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 4 bin 883 dolar

Altında 8 bin dolar senaryosu.

Altında 8 bin dolar senaryosu.

Dünya finans devi Wells Fargo, piyasalardaki son durumu 'değer düşürme' ticareti olarak nitelendirdi. Merkez bankalarının dolar gibi rezerv para birimlerinden uzaklaşıp güvenli limanlara sığındığını belirten banka, altının önündeki yükseliş potansiyeline dikkat çekti.

Banka stratejisti Ohsung Kwon, 2022 yılında başlayan '4. değer düşürme döngüsü' içinde olduğumuzu vurgulayarak, altının mevcut seviyelerinin hâlâ makul olduğunu ifade etti. Kwon’a göre, rasyonel modellemeler altının adil değerinin 4 bin 500 dolar civarında olması gerektiğini gösteriyor.

Ons altın ve vadeli işlemler tarafında 4.800 dolar seviyeleri test edilirken, uzmanlar uzun vadeli projeksiyonlarını güncelledi. Yapılan analizlerde beş farklı ekonomik senaryonun dördü yükselişi işaret ediyor. Bu senaryoların gerçekleşmesi durumunda, ons altının 2027 yılına kadar 8 bin dolara ulaşarak yüzde 66’lık bir artış sergilemesi bekleniyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
