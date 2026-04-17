Elinde Altını Olanlar Dikkat: Altın Fiyatları Hareketlendi, Dev Bankadan 'Kıyamet' Tahmini!

Dünya finans devi Wells Fargo, piyasalardaki son durumu 'değer düşürme' ticareti olarak nitelendirdi. Merkez bankalarının dolar gibi rezerv para birimlerinden uzaklaşıp güvenli limanlara sığındığını belirten banka, altının önündeki yükseliş potansiyeline dikkat çekti.

Banka stratejisti Ohsung Kwon, 2022 yılında başlayan '4. değer düşürme döngüsü' içinde olduğumuzu vurgulayarak, altının mevcut seviyelerinin hâlâ makul olduğunu ifade etti. Kwon’a göre, rasyonel modellemeler altının adil değerinin 4 bin 500 dolar civarında olması gerektiğini gösteriyor.

Ons altın ve vadeli işlemler tarafında 4.800 dolar seviyeleri test edilirken, uzmanlar uzun vadeli projeksiyonlarını güncelledi. Yapılan analizlerde beş farklı ekonomik senaryonun dördü yükselişi işaret ediyor. Bu senaryoların gerçekleşmesi durumunda, ons altının 2027 yılına kadar 8 bin dolara ulaşarak yüzde 66’lık bir artış sergilemesi bekleniyor.