ÖTV’siz Araba Teklifi Meclis’te Kabul Edildi, Resmi Gazete’de Yayımlandı: İşte ÖTV’siz Araba Almanın Şartı

Yapılan değişiklikle, özellikle yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireylerin araç sahibi olmalarının önü açıldı. Artık sürücü belgesi alamayacak durumda olan ancak engel oranı şartını karşılayan ortopedik engelliler de bu haktan yararlanabilecek.

Yeni dönemde en dikkat çeken değişikliklerin başında ise araç fiyat sınırı ve yerlilik şartı geliyor. 2026 yılı itibarıyla, vergiler dahil fiyatı 2 milyon 873 bin 972 TL’nin altında kalan araçlar muafiyet kapsamına alınırken, tercih edilecek aracın en az yüzde 40 oranında yerli üretim olması zorunluluğu getirildi.

Bu yeni kriterler doğrultusunda vatandaşlar, Türkiye'de üretilen Togg’un T10X ve T10F modellerinin yanı sıra Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai markalarının yerli üretim modellerini tercih edebilecek. Düzenleme, binek otomobillerin yanı sıra motor hacmi 2800 cm³'ü geçmeyen kamyonet, panelvan ve arazi taşıtlarını da kapsıyor.

Ancak araç alım sürecinde zaman aşımı kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. ÖTV'siz araç alan bir kişi, aracını 5 yıl sonra herhangi bir ceza ödemeden satabilse de, yeni bir ÖTV’siz araç alabilmek için ilk alım tarihinden itibaren tam 10 yıl beklemek zorunda kalacak. Bu kural, sistemin suistimal edilmesini önlemeyi ve ihtiyacı olanların uzun vadeli araç sahibi olmasını hedefliyor.