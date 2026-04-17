ÖTV’siz Araba Teklifi Meclis’te Kabul Edildi, Resmi Gazete’de Yayımlandı: İşte ÖTV’siz Araba Almanın Şartı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
Resmi Gazete’de ekonomiye ilişkin çeşitli düzenlemeleri kapsayan kanun yürürlüğe girdi. Buna göre ÖTV’siz araç alımında yeni düzenleme yapıldı. Teklifte son anda yapılan değişiklikle, ortopedik engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan kişilerin ÖTV’siz araç alabilmesinin önü açıldı. Teklif TBMM’de kabul edildi, Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Meclis Genel Kurulu'nda nisan ayı başında kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik ücreti 335 bin liradan 417 bin liraya yükseldi.

Son anda teklifte yapılan değişikle ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan kişilerin ÖTV'siz araç almasının önü açıldı. Ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'siz araç satın alabilecek.

Yasayla depremzedeler peşin ödemeleri durumunda indirimli konut alabilecek. İlk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

İşverenlerin çalışanlar adına yaptığı bireysel emeklilik ödemelerinin bir kısmı, sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak.

ÖTV’siz araba almanın şartları neler?

Yapılan değişiklikle, özellikle yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireylerin araç sahibi olmalarının önü açıldı. Artık sürücü belgesi alamayacak durumda olan ancak engel oranı şartını karşılayan ortopedik engelliler de bu haktan yararlanabilecek. 

Yeni dönemde en dikkat çeken değişikliklerin başında ise araç fiyat sınırı ve yerlilik şartı geliyor.  2026 yılı itibarıyla, vergiler dahil fiyatı 2 milyon 873 bin 972 TL’nin altında kalan araçlar muafiyet kapsamına alınırken, tercih edilecek aracın en az yüzde 40 oranında yerli üretim olması zorunluluğu getirildi.

Bu yeni kriterler doğrultusunda vatandaşlar, Türkiye'de üretilen Togg’un T10X ve T10F modellerinin yanı sıra FiatRenaultToyota ve Hyundai markalarının yerli üretim modellerini tercih edebilecek. Düzenleme, binek otomobillerin yanı sıra motor hacmi 2800 cm³'ü geçmeyen kamyonet, panelvan ve arazi taşıtlarını da kapsıyor. 

Ancak araç alım sürecinde zaman aşımı kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. ÖTV'siz araç alan bir kişi, aracını 5 yıl sonra herhangi bir ceza ödemeden satabilse de, yeni bir ÖTV’siz araç alabilmek için ilk alım tarihinden itibaren tam 10 yıl beklemek zorunda kalacak. Bu kural, sistemin suistimal edilmesini önlemeyi ve ihtiyacı olanların uzun vadeli araç sahibi olmasını hedefliyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
