Diziler İçin Yeni Karar Alındı: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir, A.B.İ ve Taşacak Bu Deniz Kararı!

Özellikle Kahramanmaraş'ta dokuz kişinin hayatını kaybettiği acı olayın yaşandığı akşam, 'Eşref Rüya' ve 'Yeraltı' gibi yapımların yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi, bu dizilerin tamamen yayından kaldırıldığı iddialarını gündeme getirdi. Ancak edinilen bilgilere göre, projelerin sonlandırılması gibi bir durum söz konusu değil; aksine toplumsal hassasiyetleri gözeten yeni bir yayın stratejisi belirlendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Televizyon kanalları ve yapımcılar, özellikle çocukların ve gençlerin bu içeriklere televizyondan ziyade video paylaşım platformları üzerinden yoğun şekilde ulaştığı gerçeğini masaya yatırdı. Bu durum, dizilerdeki şiddet dozajının kontrol altına alınması gerekliliğini daha da belirginleştirdi.