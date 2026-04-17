Diziler İçin Yeni Karar Alındı: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir, A.B.İ ve Taşacak Bu Deniz Kararı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.04.2026 - 07:44

Türkiye’yi sarsan okul saldırılarının ardından yükselen toplumsal tepkiler, televizyon dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Yayıncı kuruluşlar, milyonların takip ettiği popüler dizilerdeki şiddet ve silah içerikli sahneler için 'hassas yayın' dönemine geçerek senaryolarda köklü değişiklikler yapma kararı aldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen, toplumda derin yaralar açan okul saldırıları, medya dünyasını içerik konusunda daha dikkatli olmaya itti.

Özellikle Kahramanmaraş'ta dokuz kişinin hayatını kaybettiği acı olayın yaşandığı akşam, 'Eşref Rüya' ve 'Yeraltı' gibi yapımların yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi, bu dizilerin tamamen yayından kaldırıldığı iddialarını gündeme getirdi. Ancak edinilen bilgilere göre, projelerin sonlandırılması gibi bir durum söz konusu değil; aksine toplumsal hassasiyetleri gözeten yeni bir yayın stratejisi belirlendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Televizyon kanalları ve yapımcılar, özellikle çocukların ve gençlerin bu içeriklere televizyondan ziyade video paylaşım platformları üzerinden yoğun şekilde ulaştığı gerçeğini masaya yatırdı. Bu durum, dizilerdeki şiddet dozajının kontrol altına alınması gerekliliğini daha da belirginleştirdi.

Alınan yeni kararlar doğrultusunda; Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir, A.B.İ ve Taşacak Bu Deniz gibi geniş izleyici kitlesine sahip yapımlarda, silahlı çatışma ve sert şiddet sahneleri artık çok daha titiz bir süzgeçten geçirilecek.

Bundan sonraki süreçte senaryo yazarları, hikayeyi ilerletirken şiddet öğelerini ön plana çıkarmak yerine daha temkinli bir anlatım dili benimseyecek. Yayıncılar, bu adımla hem toplumsal tepkilere yanıt vermeyi hem de izleyici üzerindeki olumsuz psikolojik etkileri en aza indirmeyi hedefliyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
