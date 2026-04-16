Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Hayatını Kaybeden 8 Öğrenci ve 1 Öğretmenin Kimliği Belli Oldu
Kahramanmaraş'ta dün yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimlikleri öğrenildi. Hayatını kaybeden 8 öğrencinin yaşlarının 10 ve 11 olduğu ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden 1 öğretmen ve 8 öğrencinin kimlikleri belli oldu.
Öğretmen; Ayla Kara (56)
Öğrenciler; Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
