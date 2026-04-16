İki Gün Üst Üste Olan Silahlı Saldırılar Sonrası Milli Eğitim Bakanı İstifa Etmişti!
Türkiye’de önce Şanlıurfa’da sonrasında da Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları sonrasında akıllara 2023 yılının Mayıs ayında Sırbistan’da yaşanan olaylar geldi.
Sırbistan’da 2023 yılında sadece iki gün arayla yaşanan iki ayrı saldırı, ülkenin hem sosyal yapısını hem de siyasi dengelerini derinden sarstı. 13 yaşındaki bir öğrencinin okul baskınıyla başlayan ve ardından gelen rastgele ateş açma olaylarıyla devam eden bu trajik süreç sonrasında hükümette sorumluluğu alan isimlerden alan Sosyalist Parti üyesi olan Eğitim Bakanı Branko Ružić, muhalefetin ve kamuoyunun yoğun baskısı üzerine 7 Mayıs'ta istifa etti. Ružić, “Sorumlu bir devlet adamı ve bir ebeveyn olarak' bu kararı aldığını açıkladı.
İşte Türkiye’de 2 gün üst üste yaşanan olaylar sonrasında akıllara gelen Sırbistan saldırıları ve sonrasında sorumluluk alan bakanın istifa sürecinde yaşananlar…
Türkiye iki gün üst üste adeta dehşeti yaşadı.
Akıllara Sırbistan örneği geldi. İki gün üst üste yaşanan saldırılar sonrasında Eğitim Bakanı “Sorumlu bir devlet adamı ve bir ebeveyn olarak istifa kararı alıyorum” diyerek görevi bırakmıştı!
İlk saldırının yasını tutan ülke, henüz 48 saat geçmeden ikinci bir şokla sarsıldı.
Peki Sırbistan’da bu saldırılar sonrasında ne oldu?
