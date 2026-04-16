İki Gün Üst Üste Olan Silahlı Saldırılar Sonrası Milli Eğitim Bakanı İstifa Etmişti!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.04.2026 - 11:34

Türkiye’de önce Şanlıurfa’da sonrasında da Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları sonrasında akıllara 2023 yılının Mayıs ayında Sırbistan’da yaşanan olaylar geldi. 

Sırbistan’da 2023 yılında sadece iki gün arayla yaşanan iki ayrı saldırı, ülkenin hem sosyal yapısını hem de siyasi dengelerini derinden sarstı. 13 yaşındaki bir öğrencinin okul baskınıyla başlayan ve ardından gelen rastgele ateş açma olaylarıyla devam eden bu trajik süreç sonrasında hükümette sorumluluğu alan isimlerden alan Sosyalist Parti üyesi olan Eğitim Bakanı Branko Ružić, muhalefetin ve kamuoyunun yoğun baskısı üzerine 7 Mayıs'ta istifa etti. Ružić, “Sorumlu bir devlet adamı ve bir ebeveyn olarak' bu kararı aldığını açıkladı.

İşte Türkiye’de 2 gün üst üste yaşanan olaylar sonrasında akıllara gelen Sırbistan saldırıları ve sonrasında sorumluluk alan bakanın istifa sürecinde yaşananlar…

Türkiye iki gün üst üste adeta dehşeti yaşadı.

Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli isimli öğrencinin gerçekleştirdiği okul baskını Türkiye'yi yasa boğdu. 1 öğretmen ve 8 öğrenci öldürülürken 20 kişi de yaralandı. Bu olaydan sadece bir gün önce de Şanlıurfa’da bir çocuk, okula getirdiği silahla dehşet saçmış 16 kişiyi yaralamıştı. 

Yaşananlar sonrasında olayı lanetleyen açıklamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta okulları 2 gün tatil ederken, Türkiye’nin diğer illerinde eğitim kaldığı yerden devam etti. 

Okul kapılarına polisler koyuldu, done yardımı ile girişler izlendi. 

Ancak Türkiye, yaralanan onlarca çocuğuna, hayatına kaybeden Ayla öğretmen ve 8 öğrenciye ağladı…

Akıllara Sırbistan örneği geldi. İki gün üst üste yaşanan saldırılar sonrasında Eğitim Bakanı “Sorumlu bir devlet adamı ve bir ebeveyn olarak istifa kararı alıyorum” diyerek görevi bırakmıştı!

Sırbistan’da ilk saldırı 3 Mayıs 2023’te oldu. 13 yaşındaki bir yedinci sınıf öğrencisi, Belgrad'ın merkezindeki Vračar bölgesinde bulunan okulda babasına ait iki silahla ve molotof kokteyliyle 10 kişiyi öldürdü. Vefat edenlerden 1’i güvenlik görevlisi 9’u öğrenci.  

Sırbistan yasalarına göre 14 yaşın altındakiler cezai ehliyete sahip olmadığı için çocuk tutuklanamadı, ancak bir psikiyatri kliniğine yatırıldı.

İlk saldırının yasını tutan ülke, henüz 48 saat geçmeden ikinci bir şokla sarsıldı.

21 yaşındaki bir saldırgan (Uroš Blažić), Belgrad yakınlarındaki Mladenovac ve etrafındaki köylerde rastgele ateş açtı. Saldırgan, hareket halindeki bir araçtan otomatik silahla kalabalığa ateş açarak kaçtı. Sırp polisi 600'den fazla personelle büyük bir insan avı başlattı ve saldırgan ertesi sabah Kragujevac şehri yakınlarında yakalandı. Bu saldırıda ise 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Peki Sırbistan’da bu saldırılar sonrasında ne oldu?

Yaşananlar sonrasında Sosyalist Parti üyesi olan Milli Eğitim Bakanı Branko Ružić, muhalefetin ve kamuoyunun yoğun baskısı üzerine 7 Mayıs'ta istifa etti. Ružić, 'sorumlu bir devlet adamı ve bir ebeveyn olarak' bu kararı aldığını açıkladı.

Saldırıların hemen ardından Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve hükümet; silah kontrolü, okul güvenliği ve şiddetin önlenmesine odaklanan bir dizi hızlı müdahale duyurdu:

  • Yeni silah ruhsatlarına moratoryum (avcılık hariç durdurma) getirildi.

  • Mevcut tüm silah ruhsatları, sahipleri için daha sıkı tıbbi ve psikolojik kontrollerle yeniden gözden geçirildi.

  • Vatandaşlara kayıt dışı silahlarını gönüllü olarak teslim etmeleri için ülke çapında çağrı yapıldı (uymayanlar için hapis cezası öngörüldü)

  • Atış poligonları ve depolama gereksinimleri üzerindeki denetimler artırıldı (silahlar boş ve çocuklardan uzak kilitli yerlerde tutulmalıdır)

  • Genel yaklaşım 'fiili silahsızlanma' olarak tanımlandı. 

  • Ülke genelindeki okullarda devriye gezmek ve güvenliği sağlamak için 1.200 ek polis memuru işe alındı.

  • Okullarda korumayı artırmak amacıyla polis ekipleri derhal görevlendirildi.

  • Cezai sorumluluk yaşının 14'ten 12'ye düşürülmesi önerildi.

  • Okullarda (altı ayda bir) zorunlu uyuşturucu testi yapılması planlandı.

  • Medyada ve çevrimiçi platformlarda (video oyunları dahil) şiddet içerikli içeriklere kısıtlamalar getirildi.

  • Üç günlük ulusal yas ilan edildi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
