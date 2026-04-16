Anne Babaların Dikkatine! Uzman Psikolog Anlattı: Çocuğunuzda Şiddet Eğilimi Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

“Çocuklarda şiddet arttı” dediğimiz şey aslında birden fazla risk faktörünün aynı anda yoğunlaşması ile ortaya çıkıyor. Son dönemde özellikle duygu düzenleme becerilerinin zayıf olması, çocukların öfke ve hayal kırıklığıyla baş etmekte zorlanmasına neden oluyor. Dizi, film ve oyunlardaki şiddet içerikleri ise bu davranışları artırmaktan çok normalleştirme ve model olma etkisi yaratır. Ancak her ekran kullanan çocukta şiddet görülmez; risk daha çok kontrolsüz kullanım ve yaşa uygun olmayan içeriklerde artar. En belirleyici faktör ise çocuğun evde gördüğü iletişim ve sınır koyma biçimidir. Yani ekran etkili bir unsur olsa da, asıl belirleyici olan çocuğun çevresi ve duygusal becerileridir.”

Sekizinci sınıfa giden, henüz 13-14 yaşında olan bir çocuğun bu şekilde bir olay yaşatması neyin sonucu olabilir?

“Bu tür olaylar tek bir nedene bağlı değildir; genellikle birçok risk faktörünün bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Ergenlik döneminde yoğun öfke, değersizlik ve umutsuzluk gibi duygular daha derin ve zorlayıcı yaşanabilir. Duygu düzenleme ve dürtü kontrolü yeterince gelişmediğinde, çocuklar bu yoğun duygularla sağlıklı şekilde baş etmekte zorlanabilir. Akran ilişkilerinde dışlanma, yalnızlık, aidiyet eksikliği ya da zorbalık gibi yaşantılar süreci daha da ağırlaştırabilir. Şiddete maruz kalma, şiddeti model alan dizi/oyun/içeriklere yoğun ve denetimsiz maruz kalma ya da şiddetin bir “çözüm yolu” gibi sunulması bu riski artıran önemli etkenler arasındadır. Bunun yanında silaha veya benzeri araçlara erişimin mümkün olması, düşüncenin davranışa dönüşmesini kolaylaştıran kritik bir faktördür. Tüm bunlara ek olarak çocuğun yaşadığı duygusal yükün fark edilmemesi ve yeterli destek sisteminin olmaması da bu tür trajik sonuçlara zemin hazırlayabilir.”

Bu yaşta oluşan bu psikoloji ve saldırganlığın sebebi çevresel etkiler mi yoksa aileden gelen bir durum mu?

“Bu yaşta görülen saldırganlık ve riskli davranışlar genellikle tek bir nedene bağlı değildir; aile ve çevresel faktörlerin birlikte etkileşimiyle ortaya çıkar. Aile içindeki iletişim biçimi, sınırların tutarlılığı ve çocuğun duygusal olarak ne kadar desteklendiği önemli bir temel oluşturur. Bunun yanında okul ortamı, akran ilişkileri, zorbalık ya da dışlanma gibi yaşantılar çocuğun hassasiyetini artırabilir. Dijital dünyada şiddet içeriklerine yoğun ve denetimsiz maruz kalmak da şiddeti normalleştirme ve model alma açısından etkili olabilir. Her çocuk aynı koşullardan aynı şekilde etkilenmez; bireysel mizaç, dürtü kontrolü ve duygusal dayanıklılık da bu süreçte belirleyicidir. Bu nedenle bu tür davranışlar çoğunlukla aile, çevre ve bireysel özelliklerin bir araya gelmesiyle oluşan çok katmanlı bir sürecin sonucudur.”

Şiddete eğilimli çocuk nasıl anlaşılır, aileler ne gibi önlemler almalı?

“Şiddete eğilimli çocuklardan ziyade, risk sinyalleri gösteren çocuklardan bahsetmek daha doğrudur; çünkü bu davranışlar erken fark edildiğinde büyük ölçüde önlenebilir. Yaşına uygun olmayan şekilde sık ve yoğun öfke patlamaları, vurma–itme gibi davranışların tekrarlayıcı hale gelmesi ve başkalarına zarar verme temalı oyunların ısrarla sürdürülmesi dikkat edilmesi gereken işaretlerdir. Bunun yanında empati kurmada zorlanma, akran ilişkilerinde ciddi sorunlar, dışlanma ya da yalnızlık ve şiddet içeriklerine yoğun ilgi de risk göstergeleri arasında yer alır. Aileler bu süreçte net ve tutarlı sınırlar koymalı, şiddet davranışına kesin bir sınır çizerken duyguyu kabul eden bir yaklaşım benimsemelidir. Ev içinde şiddetsiz iletişim modeli sunmak, ekran kullanımını denetlemek ve çocuğa öfkesini düzenleyebileceği alternatif yollar öğretmek oldukça koruyucudur. Bu tür belirtiler kalıcı hale geliyorsa vakit kaybetmeden okul ve uzman desteği almak önemlidir; çünkü erken müdahale en güçlü koruyucu etkidir.”