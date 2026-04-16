Türkiye'yi Ağlatan Görüntü: Morg Önünde İsimler Tek Tek Okunuyor!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2026 - 10:46

Türkiye, Kahramanmaraş okul saldırısında hayatını kaybeden canlara ağlıyor. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin ateşli silahla yaptığı okul baskında 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. 2 öğrencinin durumunun ağır olduğu bildirilirken morg önünde acı bekleyiş sürüyor. Gazeteci Umut Taştan, X hesabından morg önünden bir fotoğraf paylaşarak 'Sıra sıra isimler okunuyor, aileler çağrılıp, cenazeleri teslim ediliyor' dedi.

Türkiye'yi ağlatan görüntü: Morg önünde acı bekleyiş...

Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli isimli öğrencinin gerçekleştirdiği okul baskını Türkiye'yi yasa boğdu. 1 öğretmen ve 8 öğrenci öldürülürken 20 kişi yaralandı. 2 öğrencinin durumunun ağır olduğu bildirilirken morg önünden gelen bir fotoğraf Türkiye'yi ağlattı. 

Ailelerin acılı bekleyişi devam ederken sosyal medyada paylaşılan görüntüler yürekleri dağladı. Gazeteci Umut Taştan, morg önünde acılı bekleyişi X hesabından paylaşarak şu notu düştü:

'Geceden sabaha Maraş'ta değişen bir şey yok...

Hâlâ o kapıda bekleyiş sürüyor.

Sıra sıra isimler okunuyor, aileler çağrılıp, cenazeleri teslim ediliyor.'

Paylaşım şöyleydi👇🏻
Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
