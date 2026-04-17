Kahramanmaraş'taki Okulda 9 Kişiyi Öldüren Saldırganın Son Sözleri "Affet Beni" Olmuş!

Necmettin Bekçi, yıllık izinde olduğu için 2 çocuğunun da eğitim gördüğü okulun yakınındaki evinde bulunduğu sırada silah sesleri duyduğunu anlattı. Bekçi, silah seslerinin okuldan geldiğini fark edince koşarak gittiğini söyledi. Çocuklarına ulaştıktan sonra içinin rahat ettiğini ve silah seslerinin geldiği kısma yöneldiğini belirten Bekçi, yaşananları şöyle anlattı:

“Evimin yakınındaki okulda iki çocuğum vardı. Çocuklarımdan birisi 6’ncı sınıf öğrencesi birisi de anaokulu öğrencisi. Yıllık izinde olduğumuz için o an evdeydim ve bir hastane işimiz vardı. Saat 13.00’den sonraydı. Sesler gelmeye başladı. Sesler devam etmeye başladı. Biz önce inşaattan geldiğini düşündük. Balkondan baktığımda çocukların pencerelerden atlamaya başladığını tellerden çıkmaya çalıştıklarını gördüm. Olayı görünce eyvah okula girdiler diye evden fırladım. Sokağa indiğimde silah sesleri devam ediyordu. Kantin tarafından okula girdim. Merdivenlerden çıktığımda iki öğretmen ve kantinci abinin mücadele ettiğini gördüm. Onlara destek olmak için girdim. O an için şahsı etkisiz hale getirip güvenlik güçlerine teslim etmek mantığıyla. Lavabolara saklanan çocuklar vardı. Güvenlik güçlerine teslim ettik şahsı. Çocuklarım aklıma geldi o an. 6D sınıfındaki oğlum Alperen’in sınıfına gittim. Çantası sıranın üzerindeydi iyi kaçmış dedim. Alt katta anasınıfına gittim. Öğretmen çocukları saklamış. Dışarıdan haber geldi, Alperen oğlum bulundu diye. Sonra güvenlik güçlerimiz geldi. Oğluma sorduğumda kendisini lavaboya kilitlediğini söyledi. ‘Öğretmenim seslenince çıktım’ dedi. Tekrarında okula giremedik.”