Telegram Kapanacak mı? TBMM'den Açıklama Geldi: Telegram Meclis'e Gelecek!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda iki gün gerçekleşen okul saldırıları Telegram'ı bir kez daha gündeme getirdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, Telegram'ın Meclis'e çağrılacağını bildirdi.

Tv100.com Genel Yayın Yönetmeni Onur Şahanoğlu'nun aktardığına göre Elmas şunları kaydetti:

'Telegram'ı 15 gün içinde TBMM'de ağırlayacağız. Kendilerine sosyal medyada yayılan o mesajların nasıl yayıldığını, hiçbir denetim mekanizmaları olup olmadığından söz edeceğiz. Tatmin olmazsak onlardan kendi önlemlerimizi talep edeceğiz ve buna göre bir yol haritası çizeceğiz.'

Elmas, 15 yaş altına sosyal kısıtlaması ile ilgili düzenleme hakkında ise '23 Nisan dolayısıyla bir belirsizlik var ama haftaya büyük ölçüde tamamlanmasını bekliyoruz' dedi.