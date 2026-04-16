Telegram Kapanacak mı? TBMM'den Açıklama Geldi: Telegram Meclis'e Gelecek!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.04.2026 - 14:34 Son Güncelleme: 16.04.2026 - 14:53

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından 'Telegram' yeniden gündeme gelirken; platformun TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na çağrılacağı açıklandı. Yetkililer, 15 gün içinde yapılacak görüşmede denetim mekanizmalarını sorgulayacaklarını ve gerekirse yeni önlemler talep edeceklerini belirtti.

Türkiye'de 2 gün üst üste yaşanan okul saldırılarının ardından mesajlaşma platformu Telegram, TBMM'ye geliyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda iki gün gerçekleşen okul saldırıları Telegram'ı bir kez daha gündeme getirdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, Telegram'ın Meclis'e çağrılacağını bildirdi.

Tv100.com Genel Yayın Yönetmeni Onur Şahanoğlu'nun aktardığına göre Elmas şunları kaydetti:

'Telegram'ı 15 gün içinde TBMM'de ağırlayacağız. Kendilerine sosyal medyada yayılan o mesajların nasıl yayıldığını, hiçbir denetim mekanizmaları olup olmadığından söz edeceğiz. Tatmin olmazsak onlardan kendi önlemlerimizi talep edeceğiz ve buna göre bir yol haritası çizeceğiz.'

Elmas, 15 yaş altına sosyal kısıtlaması ile ilgili düzenleme hakkında ise '23 Nisan dolayısıyla bir belirsizlik var ama haftaya büyük ölçüde tamamlanmasını bekliyoruz' dedi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
