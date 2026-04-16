Diyanet Sen Başvuru Yaptı, Lvbel C5’in Kahramanmaraş Konseri İptal Edildi

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu sadece bir iptal değil, aynı zamanda net bir duruşun ilanıdır” diyerek yaptıkları başvuru sonrasında Lvbel C5 konserinin iptal olduğunu duyurdu.

Celaleddin Gül X hesabından şu açıklamaya yaptı: “LVBEL C5 K.MARAŞ KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Mil-Diyanet Sen K.Maraş Temsilciliğimizin kararlı duruşu sonuç verdi. Toplumsal değerlerimizi hiçe sayan etkinliklere karşı sessiz kalmadık, gerekeni yaptık. Yapılan müracaat sonrası söz konusu konser iptal edildi.

Kimse bu milletin inancını, ahlakını yok sayarak sahne alamaz. Bu sadece bir iptal değil, aynı zamanda net bir duruşun ilanıdır.

Mil-Diyanet Sen

Genel Merkezi”