Diyanet Sen Başvuru Yaptı, Lvbel C5’in Kahramanmaraş Konseri İptal Edildi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.04.2026 - 13:45

Şarkıları ve sahne şovlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Lvbel C5’in Kahramanmaraş’ta 17 Nisan’da yapılması planlanan konseri iptal edildi. Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Temsilciliğimizin kararlı duruşu sonuç verdi. Toplumsal değerlerimizi hiçe sayan etkinliklere karşı sessiz kalmadık, gerekeni yaptık. Yapılan müracaat sonrası söz konusu konser iptal edildi” ifadelerini kullandı.

Dün yaşanan silahlı okul saldırısı ile gündeme gelen Kahramanmaraş’ta yarın yapılması planlanan Lvbel C5 konseri iptal edildi.

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu sadece bir iptal değil, aynı zamanda net bir duruşun ilanıdır” diyerek yaptıkları başvuru sonrasında Lvbel C5 konserinin iptal olduğunu duyurdu. 

Celaleddin Gül X hesabından şu açıklamaya yaptı: “LVBEL C5 K.MARAŞ KONSERİ İPTAL EDİLDİ 

Mil-Diyanet Sen K.Maraş Temsilciliğimizin kararlı duruşu sonuç verdi. Toplumsal değerlerimizi hiçe sayan etkinliklere karşı sessiz kalmadık, gerekeni yaptık. Yapılan müracaat sonrası söz konusu konser iptal edildi.

Kimse bu milletin inancını, ahlakını yok sayarak sahne alamaz. Bu sadece bir iptal değil, aynı zamanda net bir duruşun ilanıdır.

Mil-Diyanet Sen

Genel Merkezi”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
