Kahramanmaraş'ta 9 Kişiyi Öldüren Saldırganı Bir Veli Durdurmuş: "Elime Bıçak Alıp Arka Kapıdan Okula Girdim"
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 8 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısı olayında flaş bir detay ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi’nden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; 9 kişiyi öldüren saldırganın, iki çocuğu da o okulda okuyan A.B. isimli başka bir kurumda aşçılık yapan veli tarafından durdurulduğu ortaya çıktı. Okulun yakınında oturan ve silah sesleri duyması üzerine okulun arka kapısından içeri giren veli, “Nereden aldığımı bilmediğim bıçağı doğru bıçak salladım. Amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti” dedi.
Kahramanmaraş’ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin 9 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaralamasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
