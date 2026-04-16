article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kahramanmaraş'ta 9 Kişiyi Öldüren Saldırganı Bir Veli Durdurmuş: "Elime Bıçak Alıp Arka Kapıdan Okula Girdim"

Kahramanmaraş'ta 9 Kişiyi Öldüren Saldırganı Bir Veli Durdurmuş: "Elime Bıçak Alıp Arka Kapıdan Okula Girdim"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.04.2026 - 14:53

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 8 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısı olayında flaş bir detay ortaya çıktı. 

Sabah Gazetesi’nden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; 9 kişiyi öldüren saldırganın, iki çocuğu da o okulda okuyan A.B. isimli başka bir kurumda aşçılık yapan veli tarafından durdurulduğu ortaya çıktı. Okulun yakınında oturan ve silah sesleri duyması üzerine okulun arka kapısından içeri giren veli, “Nereden aldığımı bilmediğim bıçağı doğru bıçak salladım. Amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti” dedi.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yasam/katlia...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Kahramanmaraş’ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin 9 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaralamasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin 9 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaralamasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma birimlerine ifade veren, iki çocuğu da o okulda okuyan bir velinin sesleri duyunca okula arka kapıdan girip saldırganı bıçakladığı ortaya çıktı. 

Sabah Gazetesi’nden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; Soruşturma birimlerine ifade veren veli, olay günü saat 12.30 sıralarında küçük kızını eşinin okula götürdüğünü söyleyerek, 'Ardından arkadaşları ile Kuran okumaya gideceğini söylemişti. Saat 13:30 sıralarında ikametimde oturduğum esnada dışarıdan silah veya çekiç seslerine benzer sesler duymaya başladım. Ben yan tarafta bulunan inşaattan seslerin geldiğini düşündüm. Sesler artınca balkona çıkıp dışarı baktığımda okul öğrencilerinin camlardan atlayarak kaçtığını gördüm. Bu sırada seslerin silah sesleri olduğunu ve okuldan geldiğini anladım. Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim' dedi.

Okulun arka kapısından kantin bölümünden bina içerisine girdiğini dile getiren veli, 'Arka merdivenlerden çıktığımda bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kişiyi gördüm. Bildiğim kadarı ile şahsı tutmaya çalışanlardan biri okulun kantincisi Ümit isimli şahıs ve diğer 2 şahıs ise okulun öğretmenleriydi ancak isimlerini bilmiyorum. Ben de yardım etmek ve şahsın başkasına zarar vermesini önlemek için yanlarına gittim. Bu esnada olayın şüphelisinin bu şahıs olduğunu anladım. Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı görünüş itibari ile yaşını tahminim 25-30 olarak düşündüm. Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim' diye konuştu.

İsa Aras Mersinli'nin ellerinden kurtulmaya çalışması üzerine esnada nereden aldığını bilmediği bıçak ile bir defa bacağına doğru bıçak salladığını söyleyen Bekçi, 'Benim bıçağı sallamamdaki amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti' dedi.

Sonrasında polislerin geldiğini ve yaralı çocuklara yardım etmeye başladığını aktaran Bekçi, 'Okulun binasına giren çok sayıda vatandaş ve polis ile yaralıları çıkarmaya başladık. Biz dışarı çıktığımızda ambulanslar da gelmişti. Ben çocuklarımı aradım ve kızımı ana sınıfından aldım. Oğlum ise eve geçmiş' diye konuştu.

Oğlunun olayı evde anlattığını dile getiren Bekçi, 'Oğlum evimize gidince bana silah sesleri duyunca kendisini tuvalete kilitlediğini ve bu şekilde saklandığını ve eve geldiğini anlattı. Oğlumun sınıfında 2 sınıf arkadaşı rahmetli oldu. Olay esnasında kullandığım bıçağı ben olay yerinde bıraktım diye hatırlıyorum. Evden çıkarken yanımda bıçak yoktu. Kantin tarafından girince elime bıçak almış olabilirim. Olayın şoku ile bu hususu tam hatırlamıyorum' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın