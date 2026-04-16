Ayakkabı Devi Sektör Değiştirdi, Yapay Zeka Sektöründe Hisseleri Uçtu

Bir dönem minimalist ayakkabılarıyla öne çıkan Allbirds, köklü bir dönüşüm kararı alarak yapay zeka sektörüne adım atıyor. Şirket, ayakkabı işini ve markasını satarak “NewBird AI” adıyla yapay zeka ve bulut hizmetleri alanında faaliyet gösterecek.

Forbes’un aktardığına göre Allbirds, ismi açıklanmayan kurumsal bir yatırımcıdan 50 milyon dolarlık yeni yatırım aldı. Söz konusu kaynağın, şirketin yapay zeka hesaplama altyapısı yatırımlarında kullanılacağı belirtilirken, anlaşmanın 2026’nın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.