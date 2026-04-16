Ayakkabı Devi Sektör Değiştirdi, Yapay Zeka Sektöründe Hisseleri Uçtu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.04.2026 - 17:47

Minimalist ayakkabılarıyla bilinen Allbirds, radikal bir kararla ayakkabı bölümünü elden çıkarıp “NewBird AI” adıyla yapay zeka ve bulut teknolojilerine yöneldi. 50 milyon dolarlık yatırım alan şirketin hisseleri borsada %800 sıçradı.

Yapay zekaya 50 milyon dolarlık yatırım yaptılar.

Bir dönem minimalist ayakkabılarıyla öne çıkan Allbirds, köklü bir dönüşüm kararı alarak yapay zeka sektörüne adım atıyor. Şirket, ayakkabı işini ve markasını satarak “NewBird AI” adıyla yapay zeka ve bulut hizmetleri alanında faaliyet gösterecek.

Forbes’un aktardığına göre Allbirds, ismi açıklanmayan kurumsal bir yatırımcıdan 50 milyon dolarlık yeni yatırım aldı. Söz konusu kaynağın, şirketin yapay zeka hesaplama altyapısı yatırımlarında kullanılacağı belirtilirken, anlaşmanın 2026’nın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Hisseler yüzde 800 yükseldi

Dönüşüm sürecinde Allbirds, ayakkabı işinin tamamını American Exchange Group’a 39 milyon dolara sattı. Marka yoluna bu grup bünyesinde devam edecek.

Açıklama sonrası hisseler sert yükseldi; %800’e varan artışla yaklaşık 20 dolara ulaştı.

Birçok şirket teknolojiye yöneliyor.

Allbirds, 2021’deki halka arz sonrası 4 milyar doların üzerine çıkmış, 300 milyon doların üzerinde kaynak toplamıştı. Ancak hisseler zamanla 2,49 dolara kadar geriledi.

Şirketin yapay zekaya yönelmesi ilk örnek değil; 2017’de Long Island Iced Tea de blockchain’e geçiş açıklamış, hisseler kısa süre yükselse de uzun vadede başarısız olmuştu.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
