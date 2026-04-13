Dünya Çimento Devi Lafarge, IŞİD ve Terör Örgütlerine Para Göndermekten Suçlu Bulundu

Lafarge davasında mahkeme, şirket ve 8 eski yöneticiyi terörün finansmanı suçundan mahkûm etti. Eski CEO Bruno Lafont’a 6 yıl, diğer yöneticilere 18 ay ile 7 yıl arasında hapis cezası verildi; şirkete ayrıca 1,125 milyar euro para cezası ve ek gümrük cezaları uygulandı.

Savunma tarafı ödemelerin terör desteği için değil, savaş koşullarında çalışanların güvenliği ve fabrikanın devamı için yapıldığını ileri sürdü ve karara itiraz edeceklerini açıkladı. Eski yöneticiler ise kararın, “zor şartlarda iki kötü seçenek arasında kalınarak verilen kararlar” nedeniyle oluştuğunu savundu.