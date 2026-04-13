Haberler
Gündem
Dünya Çimento Devi Lafarge, IŞİD ve Terör Örgütlerine Para Göndermekten Suçlu Bulundu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2026 - 20:42

Fransa’da görülen davada Paris Ceza Mahkemesi, çimento üreticisi Lafarge’ın terör örgütlerine, aralarında IŞİD’in de bulunduğu yapılarla bağlantılı ödemeler yaptığı iddiasını karara bağladı.

Mahkeme, eski CEO Bruno Lafont dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticilere hapis ve para cezaları verdi. Böylece Fransa tarihinde ilk kez bir şirket “terör finansmanı” suçlamasıyla mahkûm edilmiş oldu.

8 eski yönetici mahkum oldu.

Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge hakkında, Paris Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davada karar açıklandı.

Mahkeme, şirketin Suriye’deki Celabiye fabrikasının faaliyetlerini sürdürebilmek için IŞİD ve El Kaide bağlantılı gruplara toplam 5,59 milyon euro ödeme yaptığına hükmetti.

Karar kapsamında şirket ile birlikte 8 eski yönetici, “terörün finansmanı” suçundan mahkûm edildi.

"IŞİD'le ticari ortaklık kurdular"

Mahkeme, şirketin savaş koşullarına rağmen Suriye’de faaliyet göstermeyi bilinçli biçimde sürdürdüğünü ve bu süreçte ödemeler yoluyla çalışanların ve ürünlerin güvenli geçişini sağlamaya çalıştığını değerlendirdi. Ayrıca, örgütlerin kontrolündeki bölgelerden hammadde temin edildiği tespitine yer verildi.

Hakim Isabelle Prévost-Desprez ise gerekçeli kararda, “terör örgütünün finanse edilmesindeki tek amacın fabrikanın ekonomik gerekçelerle faaliyetini sürdürmek” olduğunu belirterek, şirketin IŞİD ile “gerçek bir ticari ilişki” kurduğunu ifade etti.

Yöneticiler kararlarını savundu.

Lafarge davasında mahkeme, şirket ve 8 eski yöneticiyi terörün finansmanı suçundan mahkûm etti. Eski CEO Bruno Lafont’a 6 yıl, diğer yöneticilere 18 ay ile 7 yıl arasında hapis cezası verildi; şirkete ayrıca 1,125 milyar euro para cezası ve ek gümrük cezaları uygulandı.

Savunma tarafı ödemelerin terör desteği için değil, savaş koşullarında çalışanların güvenliği ve fabrikanın devamı için yapıldığını ileri sürdü ve karara itiraz edeceklerini açıkladı. Eski yöneticiler ise kararın, “zor şartlarda iki kötü seçenek arasında kalınarak verilen kararlar” nedeniyle oluştuğunu savundu.

Dava neden açılmıştı?

Lafarge’ın Suriye’nin Celabiye bölgesindeki fabrikası 2010’da üretime başlayıp iç savaş sürecinde 2013–2014 arasında faaliyetini sürdürdü. IŞİD’in ilerleyişiyle birlikte tesis 18 Eylül 2014’te boşaltıldı ve ertesi gün örgütün kontrolüne geçti. Şirket hakkında hem Fransa hem de ABD’de dava süreçleri yürütüldü.

ABD’deki Brooklyn Federal Mahkemesi’nde 2022’de görülen davada Lafarge, IŞİD’e ödeme yaparak faaliyetlerini sürdürdüğünü kabul etmiş ve 777,8 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti. Bu, bir şirketin ilk kez terör örgütüne maddi destek suçlamasını kabul ettiği dava olarak kayıtlara geçti.

Fransa’daki dava ise ülkede ilk kez bir şirketin “terörün finansmanı” suçundan mahkûm edilmesiyle sonuçlandı. Sürece 13 Kasım 2015 Paris terör saldırıları mağdurları da müdahil olurken, bazı aileler Lafarge’ın saldırılara giden süreçte dolaylı rol oynadığını savundu. ABD’de IŞİD saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin aileleri de şirkete karşı hukuki girişimlerde bulundu.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
