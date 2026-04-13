İran Savaşından Bu Yana Geri Vitesleri Gündem Olan Trump'tan Bir Geri Vites Daha

Donald Trump, yapay zekâ ile oluşturulmuş ve kendisini Hz. İsa benzeri bir figür olarak tasvir eden bir görseli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştı. Paylaşımda ABD’ye ait sembollerin de yer alması dikkat çekerken, görüntü kamuoyunda geniş tartışma yarattı.

Söz konusu paylaşımın ardından, “Papa Leo”nun ABD-İran gerilimine ilişkin açıklamalarına da atıf yapıldı. Papa Leo, çatışmalara karşı çıkarak “hiçbir savaşın kutsanamayacağını” ifade etmiş ve taraflara uzlaşma çağrısında bulunmuştu.

Trump’ın bu açıklamalara tepki göstererek Papa’yı siyaseti bilmemekle ve “sola yakın” olmakla eleştirdiği, sonrasında ise Mesih temalı söz konusu görseli paylaştığı belirtildi.