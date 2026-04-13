İran Savaşından Bu Yana Geri Vitesleri Gündem Olan Trump'tan Bir Geri Vites Daha

İran Savaşından Bu Yana Geri Vitesleri Gündem Olan Trump'tan Bir Geri Vites Daha

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2026 - 19:53

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yapay zekâ ile oluşturulmuş bir görsel paylaştı.

Görselde, Hz. İsa benzeri bir figürün hasta bir kişiyi iyileştirdiği anlar yer alırken, paylaşım geniş yankı uyandırdı. Eleştiriler de alan Trump'tan bugün bir geri adım daha geldi.

Papa ile tartışıp yapay zeka görselini paylaştı.

Papa ile tartışıp yapay zeka görselini paylaştı.

Donald Trump, yapay zekâ ile oluşturulmuş ve kendisini Hz. İsa benzeri bir figür olarak tasvir eden bir görseli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştı. Paylaşımda ABD’ye ait sembollerin de yer alması dikkat çekerken, görüntü kamuoyunda geniş tartışma yarattı.

Söz konusu paylaşımın ardından, “Papa Leo”nun ABD-İran gerilimine ilişkin açıklamalarına da atıf yapıldı. Papa Leo, çatışmalara karşı çıkarak “hiçbir savaşın kutsanamayacağını” ifade etmiş ve taraflara uzlaşma çağrısında bulunmuştu.

Trump’ın bu açıklamalara tepki göstererek Papa’yı siyaseti bilmemekle ve “sola yakın” olmakla eleştirdiği, sonrasında ise Mesih temalı söz konusu görseli paylaştığı belirtildi.

Paylaşımını sildi.

Paylaşımını sildi.

Trump artan tepkilerden sonra kendisini İsa Mesih olarak tasvir eden görselin olduğu paylaşımı sildi. 

Daha önce de İran konusunda söylediği sözlerden tek tek geri adım atan Trump'ın bu paylaşımı da kaldırması sosyal medyada dalga konusu oldu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
