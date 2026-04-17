İran Duyurdu: Hürmüz Boğazı Tamamen Açıldı

İran Duyurdu: Hürmüz Boğazı Tamamen Açıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2026 - 15:55

ABD-İsrail-İran arasında ateşkes devam ederken 'Hürmüz Boğazı açıldı mı?' sorusu merak ediliyor. İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili kararını verdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurarak, 'Ateşkes süresi boyunca tamamen açık olacak' dedi.

Hürmüz Boğazı tamamen açıldı.

Hürmüz Boğazı tamamen açıldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a ortak saldırı düzenlemesinin ardından İran misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Küresel ticaretin merkezi Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol fiyatlarında yeni rekorları beraberinde getirmişti. 

Geçen haftalarda ilan edilen ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine sınırı izin verilmişti. İran, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açılmasınıda şu sözlerle duyurdu:

'Lübnan’daki ateşkesle uyumlu olarak, ateşkesin geri kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi tamamen serbest bırakıldı.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
