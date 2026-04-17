411 Kişi Yakalandı: Emniyet’ten Okul Saldırıları Sonrası Dijital Operasyon

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.04.2026 - 15:23

Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi X hesabından 14-15 Nisan 2026'da Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki okul saldırısının ardından çeşitli illerde dijital operasyon başlattı. Resmi açıklamada operasyona dair bilgilere ve rakamlara yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü hesabından yapılan paylaşım şöyle;

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında;

•1.866 URL adresine erişim engeli getirilmiştir.

• Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. 

•Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır. 

•Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen “C31K” isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır. 

Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
