Telegram'daki "C31K" Grubunun Yöneticilerinden Bir Kişi Gözaltına Alındı
Açılımı 'Cehennemin 31. Katı' olan ve geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından saldırıyı ve saldırganı öven ve yeni saldırılara teşvik edildiği yönünde paylaşımlara rastlanan C31K isimli Telegram grubunun yöneticilerinden biri olduğu tespit edilen kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırının ardından sosyal medya üzerinde faaliyet gösteren bazı topluluklar mercek altına alındı.
Geçtiğimiz aylarda grup üyelerinden çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
