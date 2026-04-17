Telegram'daki "C31K" Grubunun Yöneticilerinden Bir Kişi Gözaltına Alındı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.04.2026 - 14:04

Açılımı 'Cehennemin 31. Katı' olan ve geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından saldırıyı ve saldırganı öven ve yeni saldırılara teşvik edildiği yönünde paylaşımlara rastlanan C31K isimli Telegram grubunun yöneticilerinden biri olduğu tespit edilen kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırının ardından sosyal medya üzerinde faaliyet gösteren bazı topluluklar mercek altına alındı.

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre “C31K” adlı grup yöneticilerinden olduğu tespit edilen 2008 doğumlu M.I. adlı kişi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Geçtiğimiz aylarda grup üyelerinden çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan 'C31K' platformunda, başta 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar olmak üzere; hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret paylaşımları, deprem, yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, yine kamuoyunun gündeminde olan bazı olaylarda mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit paylaşımları, şehit aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmişti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
