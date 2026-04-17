article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Okul Tamamen Kapatılıyor! Kahramanmaraş’ta Saldırı Düzenlenen Okul Hakkında Flaş Karar

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.04.2026 - 13:34

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisinin düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yeni bir karar alındı. Sözcü'de yer alan habere göre; Katliamın yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nun tamamen kapatılmasına karar verildi.

Kaynak: Berfin Açıkbaş / SÖZCÜ

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan’da yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırının yankıları sürüyor.

Okulun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin okula getirdiği 5 silah ve 7 şarjörle gerçekleştirdiği saldırı sonrasında yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü’de yer alan habere göre; Saldırının hemen ardından incelemelerin yapılması amacıyla okulda eğitime 2 gün ara verildiği duyurulmuştu. Ancak alınan yeni bir kararla okulun kapılarının tamamen kapanacağı öğrenildi. 

Konuyla ilgili gelişmeyi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile bir görüşme gerçekleştiren CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş duyurdu. sozcu.com.tr'ye konuşan Ateş, Vali Ünlüer ile görüşme gerçekleştirdi. Ateş, pazartesi günü yeniden eğitime başlaması planlanan Ayser Çalık Ortaokulu'nun bir daha açılmayacağı bilgisini teyit ettiklerini belirtti. 

Alınan bu kararla birlikte, öğrencilerin nakil süreçlerinin nasıl işleyeceğine dair detayların önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Ali Can YAYCILI
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın