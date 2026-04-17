Okul Tamamen Kapatılıyor! Kahramanmaraş’ta Saldırı Düzenlenen Okul Hakkında Flaş Karar

Okulun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin okula getirdiği 5 silah ve 7 şarjörle gerçekleştirdiği saldırı sonrasında yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü’de yer alan habere göre; Saldırının hemen ardından incelemelerin yapılması amacıyla okulda eğitime 2 gün ara verildiği duyurulmuştu. Ancak alınan yeni bir kararla okulun kapılarının tamamen kapanacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili gelişmeyi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile bir görüşme gerçekleştiren CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş duyurdu. sozcu.com.tr'ye konuşan Ateş, Vali Ünlüer ile görüşme gerçekleştirdi. Ateş, pazartesi günü yeniden eğitime başlaması planlanan Ayser Çalık Ortaokulu'nun bir daha açılmayacağı bilgisini teyit ettiklerini belirtti.

Alınan bu kararla birlikte, öğrencilerin nakil süreçlerinin nasıl işleyeceğine dair detayların önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanması bekleniyor.